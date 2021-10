Teatro Carbonetti – Lettere d’amore

Broni – Riaprono le porte del Teatro Carbonetti che a seguito delle nuove disposizioni ministeriali, potrò finalmente ospitare a piena capienza il suo pubblico. Domenica 24 ottobre alle ore 17, andrà in scena LETTERE D’AMORE (Love letters), lo spettacolo che vede come protagonisti due interpreti d’eccezione, BARBARA DE ROSSI e ENZO DECARO. Per la regia di Emanuela Giordano, possiamo definire la piéce un classico. È stato rappresentato per la prima volta in America nel 1988, con l’autore stesso, A. R. Gurney, nei panni del protagonista maschile. Lettere d’amore è una delicata e spiritosa partitura per anime sole. Andy e Clarissa si conoscono da bambini, a scuola, e fanno subito amicizia. Andy è attratto da Clarissa, ma non riesce ad esternare i suoi sentimenti anche perché la giovane amica riesce a smorzare ogni possibile avance, a colpi di stilettate caustiche. Per circa cinquant’anni si frequentano, si scambiano bigliettini, cartoline e lettere che ci raccontano molto di loro e del mondo che, intorno a loro, cambia velocemente. Col passare del tempo, Andy mette su famiglia, Clarissa, invece, colleziona mariti e fallimenti; se lui si laurea in legge, diventa avvocato e affronta con successo la carriera politica, lei si perde in alcool, droghe ed interessi effimeri. Cos’hanno dunque in comune questi due? Coscienzioso, ai limiti del maniaco, nel catalogare e conservare ogni frammento di ricordo che lo lega alla sua amica, si dispone a ricostruire e a ricordare tutto ciò che è accaduto (o non accaduto) tra loro. Dal primo messaggio fatto volare in classe durante le lezioni, strappando un lembo del quaderno di scuola, alle ultime lettere in cui entrambi, finalmente, si dichiarano ma prendono atto di non essere riusciti a rischiare e investire fino in fondo nel loro amore. La presenza di Clarissa è un ricordo evocato che diventa sempre più incisivo e reale, il loro carteggio diventa un dialogo d’amore e di amicizia, in cui ciò che inizia a leggere l’uno, l’altro completa e arricchisce di altre sfumature, precisazioni, dettagli.