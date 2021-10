Teatro Salieri di Legnago la nuova Stagione 2021-2022.

Dopo il grande successo della prima edizione del Salieri Festival dello scorso settembre, prosegue l’intensa attività artistica del Teatro Salieri di Legnago con la nuova Stagione 2021-2022. «Siamo tornati al 100% per far posto ad ogni tuo desiderio», ha fatto scrivere sul manifesto il Direttore Marco Vinco. «Ciò non vuole solo ricordare a tutti la recente e felice decisione del Governo di riportare i teatri capienza massima», prosegue Vinco, «ma soprattutto annunciare l’intenzione del Teatro Salieri di esaudire i desideri di tutti gli spettatori, dagli storici affezionati ai nuovi frequentatori». La nuova stagione del Salieri prevede infatti un ampio caleidoscopio di proposte artistiche che vanno dalla prosa classica a quella contemporanea, dalla musica barocca a quella sinfonica, dalla danza al teatro comico, al gospel, senza dimenticare gli spettacoli per i più piccoli e per le loro famiglie. «Una proposta artistica ricca e multicolore che ha voluto dare ascolto ai desideri di tutti», conferma Vinco, «e che abbiamo perciò pensato di definire: una stagione da tutto “esaudito”».

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Salieri ha condiviso il progetto del Direttore. «Nel solco della grande tradizione del Teatro Salieri, il cartellone della nuova stagione si conferma di eccellente qualità artistica», afferma il Presidente Stefano Gomiero. «La cultura è un bene di tutti», prosegue, «per questo il nostro teatro, che negli ultimi anni ha fatto dell’apertura e dell’inclusione la sua cifra stilistica, rialza nuovamente il suo sipario per incontrare i desideri di tutti».

Anche il Sindaco Graziano Lorenzetti manifesta la sua soddisfazione: «è un’emozione poter ricominciare dopo 20 mesi di chiusura con una stagione teatrale ricca, con capienza al 100%. Finalmente ci riapproprieremo del tempo e della cultura che la pandemia ci ha sottratto. Voglio ringraziare il Maestro Marco Vinco per il titolo scelto, “Tutto Esaudito”, che rappresenta il nostro desiderio di ripartire e vedere i teatri pieni. Invito la cittadinanza e tutto il territorio a venire al Salieri, perché il teatro arricchisce e regala momenti impagabili».

Il programma, che aprirà il 12 novembre con Le Quattro Stagioni di Vivaldi eseguite da I Virtuosi Italiani e che si chiuderà il 13 aprile con Romeo e Giulietta con Paola Gassman, Ugo Pagliai e la regia di Babilonia Teatri, si preannuncia fittissima di appuntamenti. Per quanto riguarda la prosa, oltre allo spettacolo già citato, in cartellone vi saranno: ll Nodo di Johnna Adams con Ambra Angiolini, Ludovica Modugno e la regia di Serena Sinigaglia; I Gemelli Veneziani di Carlo Goldoni prodotto dal Teatro Stabile del Veneto con la regia di Valter Malosti; Il Berretto a Sonagli di Luigi Pirandello con Gabriele Lavia e Federica Di Martino. Molto spazio sarà dedicato ai comici: l’irriverenteNatalino Balasso con il suo Dizionario Balasso; la sempre acuta Lella Costa con La Vedova Socrate di Franca Valeri; l’ironico Paolo Cevoli con La Sagra Famiglia; gli Oblivion con la loro esplosiva creazione Oblivion Rapsody. La grande musica sinfonica sarà protagonista di un concerto dal titolo Nell’Olimpo di Beethoven con l’OrchestraFilarmonia Veneta diretta dal Maestro Donato Renzetti, mentre al genere gospel sarà dedicato il concerto dell’esaltante gruppo americano JP & The Soul Voices. Non mancherà la danza con Cenere Cenerentola della compagnia Naturalis Labor; con Rifare Bach della compagnia Zappalà e infine con la straordinaria Parsons Dance Company nel suoItaly tour. Particolare attenzione sarà riservata ai più piccoli, con affascinanti spettacoli musicali e teatrali: Dada, un concerto per micro strumenti e giocattoli con Roberto De Nittis; La Storia di Pinocchio con Alberto De Bastiani e la regia Daniela Matiuzzi; Sapore di sale della compagnia La Baracca; In viaggio con il Piccolo Principe di Luigina Dagostino con Bruno Cappagli e Fabio Galanti; La storia di Gilda e Rigoletto di Opera Baby AsLiCo, riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni.

I biglietti saranno in vendita a partire da 9 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare la biglietteria del Teatro Salieri tel 0442.25477 secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30; il sabato dalle 10:30 alle 12:30; oppure consultare il sito www.teatrosalieri.it.

Per l’ingresso in teatro, salvo nuovi provvedimenti normativi, sarà necessario il Green Pass.