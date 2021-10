Due mattatrici toscane del divertimento per una serata tutta da ridere a base di dissacrante comicità e ironia al femminile.

Lo spettacolo The best of di Katia Beni e Anna Meacci rappresenta il terzo appuntamento della rassegna Toscanacc* che porterà al Politeama il talento di due grandi artiste, amiche dentro e fuori la scena, capaci di giocare con il pubblico e di farlo divertire. Quello che il duo Beni-Meacci metterà in scena mercoledì 3 novembre, alle 21, sarà un condensato di estratti e cavalli di battaglia tratti dai loro più fortunati spettacoli come Ticket & Tac, Scoop e Non c’è duo senza te tra improvvisazioni, sketch di repertorio in assolo o in coppia, persino brani inediti. Titolo non casuale quello di The best of, ovvero il meglio della loro arte per un recital irresistibile. A distanza di vent’anni dal loro primo incontro nei Monologhi della vagina, Katia Beni e Anna Meacci continuano così a stupire: ciascuna con il proprio stile, ciascuna con il proprio modo di far ridere che le rende sempre irresistibili agli occhi del pubblico.

Così presentano il loro spettacolo le due artiste: «L’incidente scatenante della risata è sempre un precipitare dall’alto verso il basso. La risata è una rottura… e speriamo di non aver rotto troppo con tutta questa teoria. Anche perché noi amiamo definirci artigiane della risata piuttosto che teoriche».

«Siamo felici di accogliere due mattatrici della comicità toscana in coppia che ci fanno scaldare il cuore con la loro bravura e il loro umorismo – sottolinea la presidente del Teatro Politeama Pratese Beatrice Magnolfi – La rassegna Toscanacc* proseguirà nel 2022 con altre tre serate sempre legate dal filo conduttore dell’ironia come cifra dell’autentico spirito toscano».

Dopo i primi tre appuntamenti con Maria Cassi, David Riondino, il duo Katia Beni e Anna Meacci, la rassegna Toscanacc* riprenderà nel gennaio 2022 durante la seconda parte della stagione teatrale del Politeama: in cartellone mercoledì 12 gennaio lo spettacolo di e con Daniela Morozzi, Da consumarsi preferibilmente in equilibrio.

Lo spettacolo The best of si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo del green pass all’ingresso del teatro. Il costo del biglietto è di 20 euro per il posto unico in platea. È possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente in biglietteria, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Informazioni: www.politeamapratese.it