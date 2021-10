Una giuria internazionale assegnerà il Premio IRIS (prima edizione) ai migliori film in concorso e il Gran Premio della Giuria, in occasione del 75esimo anniversario di UNICEF

Dal 21 al 24 ottobre, Cinema La Compagnia e online

Al cinema La Compagnia di Firenze (Via Cavour, 50/r), dal 22 al 24 ottobre, e online dal 21 al 24 ottobre sulla piattaforma https://www.mymovies.it/ondemand/uiff, si tiene la seconda edizione di UNICEF Innocenti Film Festival, la prima e unica rassegna di cinema internazionale proposta da UNICEF, dedicata all’infanzia, curata dall’Ufficio di Ricerca UNICEF Innocenti di Firenze, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana – cinema La Compagnia. Quest’anno il festival celebra un’importante ricorrenza: il 75esimo anniversario dalla fondazione di UNICEF.

La proposta di film è incentrata sulle dinamiche che modellano la vita dei bambini e degli adolescenti. I film di quest’anno, 38 in tutto, rappresentativi della cinematografia di 29 paesi, sono stati selezionati su un totale di quasi 1700 film da 114 paesi pervenuti all’organizzazione del festival. L’età media dei registi è di 28 anni.

“Il festival è un’importante rassegna, con film provenienti da contesti diversi, sulle dinamiche che riguardano le vite dei bambini e adolescenti”, ha affermato Gunilla Olsson, direttrice dell’UNICEF Innocenti. “Saremo trasportati in tutto il mondo attraverso gli occhi dei bambini. I film ci faranno ridere, piangere, riflettere, sul nostro modo di guardare alle sfide che i bambini devono affrontare ogni giorno“.

Nove le sessioni di proiezione in programma, ognuna dedicata ad una specifica dinamica, fra cui “Figli di un mondo pericoloso”, “Cronache dalla diseguaglianza”, “Crescere che fatica!”, “Viaggio attraverso genere e identità”, “Nuove forme di documentario “.

“Tanto più in un momento di rinascita, come quello che stiamo vivendo, mettere al centro dei progetti culturali e cinematografici, il tema dell’infanzia è particolarmente importante – dichiara Iacopo Di Passio, presidente Fst -. I bambini e i ragazzi rappresentano la fascia della popolazione che probabilmente ha pagato il prezzo più alto nel corso della pandemia, e ad essere ancora più in sofferenza sono quei ragazzi che vivono nelle regioni più svantaggiate del pianeta. Così come i giovanissimi sono coloro che subiscono più di altri le conseguenze delle scelte degli adulti, in campo economico, ambientale, sociale. La spinta per cambiare e salvare il pianeta, parte proprio da loro, dai giovani, dal loro entusiasmo e dalle loro nuove idee positive. Il cinema, parlando al pubblico con un linguaggio universale, è un veicolo molto importante di condivisione di problematiche e di riflessione. Come Fondazione Sistema Toscana siamo a fianco di iniziative culturali che promuovono i giovani cineasti e portano all’attenzione del pubblico la tematica dell’infanzia, di centrale importanza per un futuro migliore”.

Tra gli ospiti attesi oltre al Sindaco Dario Nardella e al Presidente della Regione Eugenio Giani, il Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo Italiana Ambasciatore Giorgio Marrapodi e l’attrice Amita Suman, originaria del Nepal, che ha lavorato su Netflix in “Sword and Bone” e in “The Outpost” della rete CW.

“Sono veramente orgogliosa di lavorare con l’UNICEF per aiutare quante più ragazze possibile che vivono in povertà a superare le barriere che incontrano nell’ottenere un’istruzione”, ha detto Amita Suman. “Sono anche molto entusiasta di prendere parte all’UNICEF Innocenti Film Festival e contribuire a promuovere l’attenzione sulle narrazioni dell’infanzia da tutte le parti del mondo”.

L’accesso a tutte le proiezioni, in sala o online, è completamente gratuito.

UNICEF Innocenti Film Festival 2021, il programma

Il 21 ottobre anteprima del Festival prevede un evento speciale online per le scuole, sul tema dei diritti dell’infanzia, organizzato congiuntamente con l’Istituto degli Innocenti e UNICEF Italia, in collaborazione con il programma regionale di educazione all’immagine, di Fondazione Sistema Toscana, Lanterne Magiche. Sarà proiettato il film “Il diritto alla felicità” di Claudio Rossi Massimi seguito da un incontro tra il cast e i ragazzi di alcune scuole fiorentine di primo e secondo grado affidato a Lanterne Magiche. Modera l’evento Andrea Iacomini, portavoce di UNICEF Italia.

Il 22 ottobre apertura del Festival in presenza al Cinema La Compagnia , con la partecipazione di Leonardo Bencini, Ministro Plenipotenziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e delle autorità locali. Tra gli ospiti del festival, ci saranno registi, attori, critici, esponenti della cultura ed esperti UNICEF. La serata sarà condotta dal giornalista ed esperto di cinema Federico Chiarini, di SKY TV.

Il 23 ottobre programma serale dedicato alle difficoltà che i ragazzi incontrano nel loro percorso di crescita, seguito da un dibattito con registi ed esperti UNICEF.

Il 24 ottobre giornata conclusiva del Festival e prima edizione assoluta del Premio IRIS ai migliori film selezionati da una giuria internazionale nelle tre categorie: registi sotto i 18 anni, infanzia e pandemia e tema libero. Un Premio IRIS speciale per i 75 anni di UNICEF sarà inoltre consegnato al miglior film in concorso dalla Direttrice Generale di UNICEF Henrietta H. Fore, in collegamento da remoto, accompagnata dall’attrice Amita Suman, Presente il Direttore Generale della Cooperazione allo Sviluppo Italiana Ambasciatore Giorgio Marrapodi.

Tra gli eventi collaterali, una tavola rotonda su “Lavorare eticamente con i bambini nei documentari” e vari dibattiti con registi ed esperti UNICEF

Per celebrare i 75 anni di UNICEF, sulla piattaforma online del festival www.uiff.org/ ci sarà una retrospettiva di alcune iconiche narrazioni cinematografiche dell’infanzia, dagli anni ’40 ai nostri giorni. Il festival è stato organizzato grazie a un generoso contributo della Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e ha ricevuto il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Il premio UIFF Iris è stato progettato per il festival dagli studenti dell’Istituto Europeo di Design (IED) di Firenze.

UNICEF INNOCENTI FILM FESTIVAL

2a Edizione – 21-24 ottobre

PROGRAMMA IN PRESENZA AL CINEMA LA COMPAGNIA

22 ottobre | October

18:30 Apertura del Festival | Live Opening Ceremony

Note di benvenuto da parte delle autorità | Welcoming remarks from authorities

THE GAME, Felix Omondi, Kelsey Ochieng, Don Ishmael, Michael Okoth, and Samantha Celine Okoth (Kenya, 9 min)

ANTARA, Farid Ahmad (Bangladesh, 14 min)

20:30 Figli di un mondo pericoloso | Children in a dangerous world

THE RIGHT WORDS, Adrian Moyse Dullin (France 15 min)

A SCARECROW, Rajesh Prasad Khatri (Nepal 13 min)

EGGSHELL, Ryan William Harris (Ireland, 13 min)

IRAQ’S LOST GENERATION, Anne Poiret (Iraq, 1h 10 min)

Q&A | Dialogues with Filmmakers

23 ottobre | October

21:30 Crescere: che fatica! | Growing pains

THE WATCHERS, Sandro Souladze (Georgia, 26min)

BROTHER, Lisanne Sweere (Netherlands, 27 min)

ETUDE, Mumin Latifi (Tajikistam, 13 min)

MELANIE, Reinout Hellenthal (Netherlands, 16 min)

ISLAND LIVING, Viktor Sigurjónsson (Iceland, 29 min)

Q&A | Dialogues with Filmmakers

24 ottobre | October

14:00 Lungo il cammino | Short journeys

GRANDPA’S ZOO, Adam Zhang (China, 3 min

DOOF, Majid Sedaghat Borji (Iran, 8 min)

LIZARD, Akinola Ogunmade – Davies Jr (Nigeria, 18 min)

OTAVA, Lana Bregar (Slovenia, 14 min)

THE SILENCE OF THE RIVER, Francesca Canepa (Peru, 14 min)

THE NAME OF THE SON, Martina Matzkin (Argentina, 13 min)

16:00 Nuove forme di documentario | New Form Documentaries

THE CITY WITHIN, Anna de Manincor (Italy, 30 min)

BEING SOMEONE ELSE, Øyvind Aamli (UK, 8 min)

LAST DAYS AT SEA, Venice Atienza (Philippines, 1h 11 min)

18:00-19:00 Workshop: Un approccio etico ai ragazzi nel documenta | Working Ethically with Children in Documentaries

Venice Atienza, Last Days at Sea; Øyvind Amali, Being Someone Else; Anne Poiret, Iraq’s Lost Generation; Maryanne Redpath, Head, Berlinale ‘Generation’; Ramya Subrahmanian, Chief, Social Protection, UNICEF Innocenti.

19:45 Awards Ceremony

Cerimonia di Premiazione | Iris Awards ceremony

21:45 Infanzia e pandemia | Children in the Pandemic

DON’T SAY ANYTHING, Giuseppina Restifo (Italy, 5 min)

THE GETAWAY, Nikita Popov (Russia, 30 min)

MAHALLE’S SCHOOL, Akshay Ingle (India, 10 min)

HOME SCHOOL, Seung jae Lee and Joe an Yu (South Korea, 4 min)

PROGRAMMA ONLINE – STANZA VIRTUALE | VIRTUAL ROOM

21 ottobre | October

Registi si cresce | Under 18 Directors

THE GAME, Felix Omondi, Kelsey Ochieng, Don Ishmael, Michael Okoth, and Samantha Celine Okoth (Kenya, 9 min)

PREY, Sienna Crosby (USA, 2 min)

UNDER THE MASK, Lilian Yuan (China, 14 min)

SYSTEM ERROR, Piotr Kaźmierczak (Poland, 4 min)

ANGOLA’S PATH, Albino Wacava, André Cupessala, António-Pedro, Beatriz André, Biluca Quimunga, David Nahenda, Francisco Luvualo, Gelson Joaquim, Hilária Faustino, Marco M.G. António, Mendes Barão Normal, Sandra Zenany, Vanderley Lumbombo, Victorino Nambi, Zacarias Liatunga (Angola, 24 min)

Q&A | Dialogues with Filmmakers

Cronache dalla diseguaglianza | Children in deprivation

THE LILLIE’S SELLER, Igor Galuk (Argentina, 18 min)

PRASHNA, Santosh Ram (India, 23 min)

MOVIDA, Alessandro Padovani (Italy, 1h 8 min)

A SPIN OF THE WHEEL, Lucia Araiza (Mexico, 9 min)

Q&A | Dialogues with Filmmakers

22 ottobre | October

Viaggio attraverso genere e identità | Gender and Identity

BE PATIENT, Liubov Honcharenko (Ukraine, 17 min)

MEZQUITE’S HEART, Ana Laura Calderón (Mexico, 1h 12 min)

FORTY HORSEPOWER, Luca Ciriello (Italy, 9 min)

ONESELF STORY, Geraldine Charpentier (Belgium, 4 min)

A tu per tu col regista | Q&A with Filmmakers

UNICEF 75 Retrospettiva| Retrospective

Dove | Locations

Cinema La Compagnia (via Cavour, 50r, Firenze)

Una selezione di film ed eventi speciali sarà disponibile in teatro | A programme of films and special events will be available live in the theatre, free of charge.