Dal 16 al 24 ottobre il Forum di Omegna ospiterà la prima tappa della mostra/laboratorio “Verde Vivente – Il magico mondo delle piante” ideata dall’Associazione Mastronauta e dall’Associazione Dragolago in correlazione con Verde Vivente, percorso di educazione civica in ambiente boschivo all’interno della Riserva Naturale del Monte Mesma inaugurato lo scorso giugno.

La mostra è pensata come un percorso indoor a tappe per conoscere ed avvicinarsi all’affascinante mondo delle piante, per apprendere da loro come prendersi cura del nostro pianeta e stimolare l’esplorazione in natura.

“Gli alberi sono ovunque intorno a noi, dai boschi più fitti e grandi, ai borghi e nelle città. Con loro dividiamo il pianeta, viviamo fianco a fianco ma spesso non ci facciamo caso.– sottolineano Paola Giroldini (Dragolago) e Andrea Ruschetti (Mastronauta) – Per questo invitiamo tutti a scoprire attraverso il gioco la vita segreta di questi meravigliosi giganti silenziosi.”

“Verde Vivente – Il magico mondo delle piante” propone diverse riflessioni giocose e alcuni estratti della video-performance divulgativa ” Resta Qui Airlines”, curata da di Kim Forni e Sara Cattin, che per l’occasione si arricchisce di un’installazione scultorea.

La tappa omegnese della mostra includerà anche i libri d’artista finalisti della terza edizione del concorso “Scrittori in erba”, promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, che quest’anno prevedeva tema proprio Verde Vivente invitando i ragazzi a comporre storie ispirate dall’universo delle piante.

Nei giorni di apertura è possibile prenotare la visita guidata con attività per bambini e ragazzi – durata 90 minuti – dalle 9:30 alle 16.00.

La mostra, proposta all’interno del programma del Festival di letteratura per Ragazzi dedicato a Gianni Rodari edizione 2021, sarà anche occasione e luogo ideale per presentare, sabato 23 ottobre, la recentissima pubblicazione di Einaudi Ragazzi dedicata a Gianni Rodari dal titolo “Ambiente Rodari”.

Una raccolta di storie e filastrocche di Gianni Rodari dedicate al tema della natura, illustrate da venti illustratori internazionali. Storie per crescere e imparare il rispetto della vita e del mondo che ci circonda, giocando con le parole magiche del Maestro della Fantasia. Un libro che parla di natura, sostenibilità, ambiente, ecosistema, animali, crescere.

La presentazione, sempre al Forum di Omegna, sarà tenuta dal prof. Pino Boero che ha curato il volume e che lo descrive con queste parole: «Gianni Rodari dà vita a un “omino delle nuvole”, trasforma il vento in un viaggiatore, fa tuffare allegramente il sole nel mare, dà la parola alle rondini, fa giocare i delfini, guarda con simpatia “la luce verdina senza pretese” delle lucciole che fanno compagnia alla piccolissima e simpatica Alice Cascherina. Colori, musica, generosità della natura che tutto dona e nulla chiede in cambio sono in questi testi i felici padroni dell’ambiente».

Prenotazioni:

parcodellafantasia@icloud.com

T.0323887233 (Davide)