RRD – ROBERTO RICCI DESIGNS CELEBRA IL POETA A 700 ANNI DALLA SCOMPARSA

CON UN LIBRO CHE CONDUCE IN UN VIAGGIO INEDITO TRA PAROLA E IMMAGINE

l più monumentale, il più straordinario dei viaggi prende vita nelle parole e nelle immagini di un libro che, distinguendosi dai tanti dedicati alla Divina Commedia, propone un percorso insolito nell’opera dantesca attraverso cento terzine selezionate da Simone Marchesi – dantista e docente all’Università di Princeton – e i disegni dell’attore e illustratore Roberto Abbiati. RRD – Roberto Ricci Designs ha curato una speciale edizione del libro A proposito di Dante – Cento passi nella Commedia, pubblicato nel 2020 da Keller, arricchendo così di un prezioso volume la collana edita dall’azienda di abbigliamento e di attrezzatura tecnica per il surf. Mercoledì 1° dicembre alle ore 18.00, nello showroom di RRD – Roberto Ricci Designs in via Tortona 31, a Milano, gli autori racconteranno al pubblico il processo che li ha portati a realizzare questo progetto, in cui i protagonisti dell’opera dialogano con i volti del presente.

Esistono, comprensibilmente, centinaia di volumi dedicati alla Divina Commedia – spiega Roberto Abbiati, artista eclettico e illustratore di numerosi volumi editi da Roberto Ricci Designs -. Così, abbiamo deciso di fare qualcosa che nessuno avesse mai fatto prima. Non una lettura didascalica, dunque, bensì un percorso originale, una mappa capace di arricchire lo spirito, stimolare la curiosità e l’intelletto di chi vorrà seguirla. Le terzine selezionate da Simone Marchesi, uno dei maggiori esperti di Dante al mondo, aprono la strada al Canto, mentre le illustrazioni suggeriscono le possibili declinazioni umane di quanto accade nel testo. Io non sono un dantista; ho letto la Commedia, l’ho sfiorata, e ne ho percepito la profonda umanità: Dante insiste a chiederci di restare esseri umani.

Ecco allora che l’esilio del Poeta, introdotto dalla famosa terzina Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale richiama la memoria di Primo Levi e la tragedia della Shoah. Mentre all’assenza di pietà per il corpo di Manfredi, figlio dell’imperatore Federico II di Svevia, disseppellito e gettato fuori dai confini del regno della Chiesa, fa eco l’immagine di Alan Kurdi, il bimbo siriano trovato senza vita su una spiaggia in Turchia, simbolo della tragedia dei migranti e dell’indifferenza del mondo. Racconteranno queste e altre assonanze gli autori – Roberto Abbiati in presenza e Simone Marchesi in collegamento da Princeton – moderati da Niccolò Maria Santi, speaker, autore, redattore e curatore di eventi culturali. Ogni partecipante riceverà in omaggio una copia del libro.

Dal 2016 Roberto Ricci Designs edita titoli celebri di opere che hanno il mare e il viaggio come prima fonte d’ispirazione. Lo fa due volte all’anno, in occasione della presentazione delle collezioni di abbigliamento, stampando copie omaggio destinate ai clienti che acquisteranno un capo in negozio. Un’operazione che nasce da un’attrazione profonda per l’oceano e dalla convinzione che il compito di un’azienda non sia soltanto quello di realizzare prodotti d’eccellenza, ma anche di condividere i valori su cui si fonda e di offrire la possibilità di ampliare lo sguardo attraverso la cultura e la conoscenza.

Il mio obiettivo è invitare più persone possibili ad avvicinarsi alla bellezza del mare e all’emozione della scoperta – afferma Roberto Ricci, fondatore di RRD – Roberto Ricci Designs -. E i libri rappresentano la strada più avvincente che conduce verso l’avventura: penso alle parole di Herman Melville, Rudyard Kipling, Jack London, Jules Verne, Joseph Conrad, autori che fanno parte della nostra collana e che incarnano lo spirito che anima la nostra azienda. In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante, anche in ragione delle nostre origini toscane, abbiamo voluto regalare ai nostri clienti e amici un volume speciale, dedicato al più grandioso dei viaggi: quello del Poeta tra Inferno, Purgatorio e Paradiso, raccontato da uno studioso d’eccezione e da un artista straordinario – Roberto Abbiati – che da anni condivide la nostra strada.

Il nostro approccio al mercato è cambiato quando abbiamo iniziato a realizzare capi di abbigliamento casual, oltre all’attrezzatura tecnica per lo sport – spiega Roberto Bardini, CEO di RRD – Roberto Ricci Designs -. Il mare è e rimarrà sempre la matrice e il filo conduttore della nostra attività, declinato però anche in altri versanti, primo su tutti la letteratura. In questi anni abbiamo regalato ai nostri clienti più di mezzo milioni di libri. E abbiamo intenzione di continuare. A fianco dell’attività di pubblicazione proporremo momenti di incontro con gli autori e presentazioni presso i nostri show room, per dare maggiore respiro all’iniziativa. Il volume dedicato a Dante apre così idealmente la strada ad un nuovo percorso.

Simone Marchesi

Laureato in italianistica a Pisa e perfezionatosi con un Master all’University of Notre Dame e con un PhD in letteratura comparata alla Princeton University, è professore associato nel Dipartimento di Francese e Italiano a Princeton, dove studia e insegna Dante da più di vent’anni.

Roberto Abbiati

Attore, illustratore e suonatore di cornamusa, co-protagonista dell’acclamato spettacolo “Pasticceri, io e mio fratello Roberto”, lavora in teatro e nel cinema con Carlo Mazzacurati, Sergio Rubini e Marco Paolini. In qualità di illustratore, realizza le immagini per “Un tentativo di balena” di Matteo Codignola.

Niccolò Maria Santi

Dopo aver collaborato per alcuni anni con La Gazzetta dello Sport, nel 2017 co-fonda con Mark Karaci il podcast sportivo “Casa Baggio”. Nel 2020 sviluppa un’ampia rassegna con le Librerie Palomar di Grosseto e Siena. Giurista di formazione, crea e cura rassegne culturali collaborando con diverse testate.

Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti.

Prenotazione consigliata su eventbrite: https://bit.ly/apropositodidante

È richiesto il Green Pass.