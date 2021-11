A spasso con i miei autori di Lucia Poli

E’ il racconto di un’educazione sentimentale.

Nel mio viaggio ogni tanto sono inciampata nelle parole e mi sono incantata. Perché le parole e la letteratura sono sempre state la mia prima fonte di ispirazione, l’amore più antico. Ed è accaduto che gli autori prediletti hanno deciso per me le tappe, le direzioni e spesso i contenuti della mia avventura teatrale. Conforta la lunga durata dei testi rispetto all’effimera danza di un’attrice.

C’è un materiale solido su cui si può riposare. Poi naturalmente hanno avuto peso anche le persone: incontri fortunati, collaborazioni, sodalizi, sono intervenuti a modificare e arricchire le mie esperienze.

Ma lo spettacolo non intende essere una cronistoria di lavori fatti, né un’antologia di brani autoriali. Semmai, dialogando con un musicista in una sorta di lezione-chiacchierata sul teatro, cerca di individuare uno stile maturato negli anni: il gusto per l’affabulazione, il gioco irriverente, la sottile ironia. E alcuni testi sedimentati nel tempo affiorano, rialzano la testa, trovano una nuova forma nella struttura del momento, poi si disfano e fuggono sulle tavole del palcoscenico. (Lucia Poli)

durata spettacolo: 75 minuti

ORARI: sabato 6 novembre ore 20.00 – domenica 7 novemre ore 16.00

PREZZI: da 10 a 25 euro

In concomitanza sarà inaugurata la mostra "Il teatro di Paolo Poli", dall'archivio privato dell'artista i documenti della Fondazione Cini. La mostra sarà visitabile fino al 22 novembre.

con una mostra di immagini e materiali dell’Archivio personale dell’attore, custodito dall’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, dal titolo IL TEATRO DI PAOLO POLI, dall’archivio personale dell’artista ai documenti della Fondazione Giorgio Cini, nel sessantesimo anniversario del debutto da capocomico con la sua prima regia dello spettacolo Il Novellino, andato in scena alla fine del 1960 sul palcoscenico di Piazza Beccaria.

La mostra, composta da documenti originali provenienti dall’archivio dell’artista, curata da Maria Ida Biggi, Direttrice dell’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione G. Cini, riprende e arricchisce l’iniziativa realizzata a Venezia all’indomani della donazione e nasce da un’idea di Roberto Bianchin, consulente e già Direttore Artistico del Gerolamo al tempo della sua riapertura, nel 2016, dopo 33 anni di chiusura. La mostra rimarrà aperta fino al 22 novembre.

L’esposizione verrà aperta sabato 6 novembre 2021 dalle ore 19 fino alle 20, in concomitanza con un altro importante ritorno “in presenza” al Gerolamo, quello di Lucia Poli, sorella di Paolo, che sarà in scena il 6 e 7 novembre con lo spettacolo A spasso con i miei autori, una sorta di “racconto di un’educazione sentimentale”, dice l’attrice, su testi di autori come Giovanni Boccaccio, Aldo Palazzeschi, Oscar Wilde, Stefano Benni, e altri.

Ad accogliere gli spettatori, lo stesso Paolo Poli, nelle immagini di spezzoni dei suoi spettacoli, che scorreranno in continuo sul grande schermo della sala teatrale e sugli altri monitor del teatro. Nelle sale superiori, saranno presenti rare fotografie originali e inedite, lettere autografe, telegrammi, cartoline, locandine, programmi e libretti di sala, copioni e note di regia, spartiti delle musiche da lui personalmente selezionate, articoli di rassegna stampa e vari materiali di studio e di lavoro, oltre a figurini per i costumi e oggetti di scena creati dalla scenografa e costumista Santuzza Calì.

L’Archivio di Paolo Poli (Firenze 1929 – Roma 2016) documenta la carriera del celebre attore, cantante, regista e autore di testi, a iniziare dagli spettacoli dei primi anni Cinquanta fino alle celebri produzioni degli anni Duemila. L’Archivio Poli è “una delle più importanti donazioni ricevute dall’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini – dice la Direttrice Maria Ida Biggi – e costituisce una risorsa esclusiva per riscoprire il lavoro di una delle principali icone dell’arte teatrale italiana del secondo Novecento”. I materiali in mostra a Milano provengono dalla rassegna allestita nel 2019 nella Biblioteca del Longhena della Fondazione Giorgio Cini in occasione della cerimonia di consegna dell’Archivio Paolo Poli alla Fondazione veneziana da parte della sorella Lucia e del nipote dell’artista, il compositore Andrea Farri.

Il Novellino, che andò in scena al Gerolamo alla fine del 1960, con Armando Celso ad affiancare Paolo Poli e le coreografie di Claudia Lawrence, fu il primo lavoro con regia firmata dall’artista, dopo l’apprendistato con il regista Aldo Trionfo in un piccolo teatro genovese di avanguardia che si chiamava La borsa di Arlecchino. Questo titolo veniva presentato come un raffinato florilegio di “storielle musicali di sorte e sortilegi, fatalità e fatture”. Nella prima parte si raccontavano: “La leggenda di S. Uliva e antiche laude popolari”; “Canti rinascimentali di arti e mestieri su testi di Lorenzo il Magnifico, Poliziano, Pulci, Bandello, Bibbiena e poeti popolari”; “Il Pupolo e la Pupola del Cavalier Marino con Bertoldo, di Giulio Cesare Croce”; “Didone ed Enea di Annibal Caro”; “Scherzi di Parini e strambotti popolari”. Nella seconda parte: “Ariette di Bellini”; “Francesca da Rimini di Pellico”; “Sul ponte sventola la bandiera bianca di Fusinato, e motivi popolari”; “Sogno di un tramonto d’autunno di G. D’Annunzio, e floreali melodie di Tosti, Donaudy, Denza, su testi di Carducci, Pagliata, Cimmino”; “Un monocolo e due giarrettiere, di Kiribiri, con fox-trot del vecchio varietà”. Si trattava, in sostanza, di un brillantissimo e ironico excursus tra canzonette della tradizione orale, laudi medioevali, e inni di propaganda fascista messi – logicamente – alla berlina, nella più pura tradizione dell’avanspettacolo e varietà italiano. Il successo fu immediato, e gli aprì la porta a una carriera folgorante. La critica rispose con entusiasmo tanto che Camilla Cederna scrisse, sull’«Espresso» dell’11 dicembre 1960, un esteso articolo corredato di ampie fotografie, intitolato Il professorino che canta. Paolo Poli aveva trentadue anni. Il Teatro Gerolamo, orgoglioso di aver tenuto a battesimo la sua stella nascente, ne celebra con affetto, sessant’anni dopo, la memoria e la grandezza.

ORARI: Sabato 6 Novembre dalle 19 alle 20

Da domenica 7 fino a lunedì 22 Novembre dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18)

La mostra sarà chiusa nei giorni 9 e 10 di Novembre