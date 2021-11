Accademia Filarmonica Romana, Contemporanea

CONTEMPORANEA

Sala Casella, 8-9 novembre 2021

In collaborazione con il Conservatorio di Musica Santa Cecilia

All’Accademia Filarmonica Romana due giornate dedicate al repertorio contemporaneo del Novecento e agli autori dei nostri giorni lunedì 8 e martedì 9 novembre presso la Sala Casella (ore 19.30 via Flaminia 118). Contemporanea, questo il titolo dei due concerti, avrà come protagonisti cinque giovani musicisti italiani che si sono specializzati nel Master di secondo livello di interpretazione della musica contemporanea del Conservatorio di Musica Santa Cecilia che collabora alla realizzazione dei due appuntamenti.

Cinque interpreti per cinque strumenti diversi – Margherita Coraggio pianoforte, Alessandro Di Giulio percussioni, Leonardo Meianti chitarra, Mattia Catarinozzi sassofono, Camilla Refice flauto – eseguono brani alcuni dei quali entrati correntemente nel repertorio per strumento solo. È il caso dei Sei piccoli pezzi per pianoforte op. 19 (1911) di Arnold Schoenberg che nel primo concerto – che porta il titolo Rarefazione e densità del suono – si alternano, eseguiti uno alla volta, alla musica degli altri autori in programma: Henze con il primo movimento dalla First Sonata on Shakespeare Characters for solo guitar (1976), Cooper Cole con New Year’s Day per vibrafono (2016), Berio con Sequenza VIIb per sassofono soprano (1981) e Sei pezzi anestetici per flauto e percussioni (2001) di Garuli.

Il secondo concerto Il Gesto e la materia, sonda altre sonorità e stili compositivi. Rispetto al giorno precedente ritroviamo la musica di Berio, con la Sequenza I per flauto (1958). Gli altri compositori scelti sono Stockhausen (In Freundschaft per sax, 1977), Sciarrino (Perduto in una città d’acque per pianoforte, 1991), Cowell (The Tides of Manaunaun per pianoforte, 1917), Battistelli (Trama per un percussionista, 2001), Scelsi (Ko-Tha, Trois dans de Shiva per chitarra, 1967), Jodlowski (Time and Money pour percussion, vidéo et électronique, 2006).

Biglietti: Sala Casella posto unico 11 euro (tutti i prezzi sono comprensivi di prevendita).

Info: filarmonicaromana.org, tel. 342 9550100, promozione@filarmonicaromana.org

Si raccomanda la prenotazione e l’acquisto on line su filarmonicaromana.org.

L’ingresso in sala avverrà rispettando le disposizioni anti Covid.

:::::::::::::::::::::::::::

SALA CASELLA

8-9 novembre 2021, ore 19.30

CONTEMPORANEA

In collaborazione con il Conservatorio di Musica Santa Cecilia

Margherita Coraggio pianoforte

Alessandro Di Giulio percussioni

Leonardo Meianti chitarra

Mattia Catarinozzi sassofono

Camilla Refice flauto

elettronica Pasquale Citera

lunedì 8 novembre ore 19.30

RAREFAZIONE E DENSITA’ DEL SUONO

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19 : 5. Etwas rasch

Hans Werner Henze First Sonata on Shakespearean Characters for solo guitar : 1. Gloucester

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19: 2. Langsam

Elliot Cooper Cole New Year’s Day, for vibraphone: 1. attention – 2. vibration – 3. suspension

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19: 6. Sehr langsam

Luciano Berio Sequenza VIIb, per sassofono soprano

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19: 1. Leicht, zart

Mario Garuti Sei Pezzi anestetici for flute and percussion : 6. Monade Nomade

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19: 4. Rasch aber leicht

Olivier Messiaen Le merle noir per flauto e pianoforte (1952)

Arnold Schönberg Sei Piccoli pezzi per pianoforte, op.19: 3. Sehr langsam Viertel

Martedì 9 novembre ore 19.30

IL GESTO E LA MATERIA

Karlheinz Stockhausen In Freundschaft (1977) per sassofono

Salvatore Sciarrino Perduto in una città d’acque (1991) per pianoforte

Henry Cowell The Tides of Manaunaun (1917)

Giorgio Battistelli Trama (2001) per un percussionista

Luciano Berio Sequenza I (1958) per flauto

Giacinto Scelsi Ko-Tha, Trois dans de Shiva (1967): primo movimento

Tōru Takemitsu Cross Hatch for two keyboard instruments

John Psathas Fragment for vibraphone and piano

redazione