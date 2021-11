Alessandro Barbero con “Dante e la guerra”

Prosegue la collaborazione tra ERT / Teatro Nazionale ed Editori Laterza per le Lezioni di Storia con un ricco calendario di appuntamenti, la domenica mattina alle ore 11.00. A inaugurarlo è uno degli storici italiani più autorevoli, Alessandro Barbero, con un evento speciale dal titolo Dante e la guerra, sul palcoscenico del Teatro Arena del Sole di Bologna domenica 21 novembre.

Dante è uno dei personaggi a lui più caro, che racconta in maniera insolita tracciandone un ritratto singolare.

Campaldino, 11 giugno 1289. A cavallo, con la cotta di maglia di ferro e l’elmo calato sul volto, la lancia nella mano destra, lo scudo nella sinistra e la spada nel fodero, Dante ha paura. A soli 24 anni, è la prima volta, ma non l’ultima, che si trova in battaglia. L’abito rosso da laureato e la corona d’alloro, con cui è sempre raffigurato, sono uno stereotipo immaginario che non rende giustizia allo spirito del tempo, un tempo in cui combattere era un dovere per ogni cittadino e la violenza era parte accettata della vita.

Le lezioni continuano poi a partire dal 16 gennaio fino al 3 aprile con il nuovo ciclo Le opere dell’uomo sempre la domenica mattina in Arena del Sole. Prendendo spunto dalla storia della realizzazione d’importanti opere del mondo – il Tempio di Gerusalemme, il Colosseo, la Mezquita di Cordoba, il Teatro della Scala, il Muro di Berlino, il palazzo della memoria –, sei studiosi d’eccezione, autorevoli per rigore scientifico e brillanti per efficacia comunicativa, ricostruiscono l’origine di un’idea, il suo farsi concreto, la continuità o le trasformazioni del tempo.

In ogni lezione si cerca di comprendere ciò che tiene insieme storia, potere, denaro, cultura e consenso.

Apre il ciclo domenica il 16 gennaio Luciano Canfora con una lectio sulla tormentata storia del Tempio di Gerusalemme. Andrea Giardina il 30 gennaio conduce il pubblico tra gli spalti del Colosseo, uno straordinario osservatorio sulla storia politica, sociale e antropologica dell’antica Roma. Amedeo Feniello il 13 febbraio racconta della Mezquita di Cordoba, foresta di simboli e luogo di mille contrasti. Carlotta Sorba il 6 marzo ripercorre le tappe storiche che hanno portato alla realizzazione di uno dei teatri più prestigiosi nel mondo, il Teatro alla Scala. Il 13 marzo Carlo Greppi propone una lezione sul Muro di Berlino, emblema di tutte quelle frontiere che negano la libera circolazione degli esseri umani. Chiude il ciclo il 3 aprile Ivano Dionigi presentando la sua coinvolgente lezione Il palazzo della memoria.

Il ciclo Lezioni di Storia Le opere dell’uomo ideato e progettato dagli Editori Laterza è promosso da ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con Automobili Lamborghini.

Informazioni:

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

Biglietto unico: 8,50 €

Abbonamento alle 6 lezioni di Le opere dell’uomo a € 40,00

Data d’inizio prevendite: 21 novembre 2021

Biglietteria: dal martedì al sabato dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 19.00

Tel. 051 2910910 – biglietteria@arenadelsole.it | bologna.emiliaromagnateatro.com

Ingresso consentito ai possessori di green pass come definito nel DPCM n.105 del 23/07/2021, art.3 comma 4. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

Da quest’anno sarà possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico. Acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.