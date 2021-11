Alexanderplatz Jazz Club di Roma, al via Jazzambassaden – Swedish Jazz Nights Abroad

giovedì 4, venerdi 5 e sabato 6 novembre ore 21,00

JAZZAMBASSADEN

Swedish Jazz Nights Abroad

il progetto è realizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di cultura di Stoccolma CM Lerici e l’Ambasciata Svedese a Roma

giovedi 4 novembre ore 21,00

CECILIA SANCHIETTI

“Swedish Project”

Cecilia Sanchietti – batteria e composizioni

Linus Lindblom – sax tenore e clarinetto

Simon Westman – piano

Josef Kallerdahl – contrabbasso

venerdi 5 novembre ore 21,00

DANIEL KARLSSON Trio

Daniel Karlsson, pianoforte

Fredrik Rundqvist, batteria

Christian Spering, contrabbasso

sabato 6 novembre ore 21,00

ANDREAS HOURDAKIS Trio

‘L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, Jazzambassaden, un progetto di export music creato dall’Associazione Culturale Svedese Semente Cultural Productions, con l’intento di promuovere il jazz svedese all’estero nei club e nei festival più prestigiosi d’Europa. In questo modo si offre ai musicisti svedesi l’opportunità di ampliare il loro pubblico e agli amanti del jazz internazionale l’occasione di conoscere nuovi musicisti. Il 4, 5 e 6 Novembre, Jazzambassaden approda a Roma, all’Alexanderplatz,nel club più prestigioso della capitale. L’evento è patrocinato dall’Ambasciata di Svezia a Roma. Tre giornate dedicate al jazz svedese che si apriranno, giovedì 4 novembre con un progetto “ponte”, il Cecilia Sanchietti Swedish Quintet, a sottolineare la connessione tra Italia e Svezia che anche in ambito jazz è sempre più ampia. Cecilia Sanchietti, batterista, compositore e bandleader romana, dopo una prima esperienza in Svezia come ospite alla prima edizione dello Stockholm Women’s International Jazz Festival, ha deciso di collaborare con alcuni dei musicisti conosciuti in quella occasione. Ne è nato un progetto, “Postcards from Gamla Stan”, che fonde l’approccio melodico italiano con quello delle atmosfere rarefatte tipiche del jazz nordico. Venerdì 5 novembre torna all’Alexanderplatz, dopo due serate di successo nel 2019, il pluripremiato e vincitore di Swedish Grammis, Daniel Karlsson Trio. Il pianista, compositore e bandleader svedese è stato appena insignito del prestigioso premio “Jazzkanna”, da parte dell’Associazione nazionale di Jazz Svedese, Svensk Jazz, che ogni anno individua un artista distintosi “per contributi innovativi alla musica jazz”. Il trio presenterà il repertorio totalmente nuovo contenuto nel nuovo disco in uscita nel 2022.

Sabato 6 novembre l’evento Jazzambassaden si concluderà con un’esclusiva prima assoluta per l’Italia, Andreas Hourdakis Trio. Il chitarrista, compositore e bandleader di origini greco-svedesi, già membro della Magnus Öström Band (come Daniel Karlsson), suonerà per la prima volta in Italia con il suo progetto originale. Il trio si è recentemente esibito al Jazz Baltica Festival ed è tra le formazioni in forte ascesa nei paesi del Nord Europa.

