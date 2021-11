Prevendite aperte per il concerto Alice canta Battiato che andrà in scena il 13 aprile 2022 alle ore 21, al Teatro Duse di Bologna. Il tour, partito l’anno scorso, ha consacrato Alice come l’unica grande interprete della musica e delle parole di Franco Battiato, spentosi il 18 maggio 2021. In questi concerti speciali, pensati come eventi unici solo per alcuni teatri, Alice omaggia il maestro siciliano con autenticità ed eleganza, in virtù di una profonda amicizia e di una collaborazione iniziata fin dagli esordi, ma soprattutto di quell’affinità artistica e spirituale che da sempre li lega.

Sul palco Alice è accompagnata dal M° Carlo Guaitoli che dirigerà, per l’occasione, la Filarmonica dell’Opera Bruno Bartoletti, orchestra che ha suonato tra l’altro per ‘Invito al viaggio’, il concerto evento, tributo a Battiato, andato in scena lo scorso settembre all’Arena di Verona.

” Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente” spiega Alice che già nel 1985 gli rese omaggio con l’album ‘Gioielli rubati’. “Questo programma – prosegue – in qualche modo ne è il naturale proseguimento. Una versione dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte e orchestra del pianista Maestro Carlo Guaitoli, con cui condivido il programma e che sarà con me sul palco, già stretto collaboratore di Franco Battiato da alcuni decenni anche come direttore d’orchestra”.

“Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d’ora e altre che abbiamo cantato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice” anticipa l’artista, specificando “non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni, a partire dal 1980, e che abbiamo scritto insieme come ‘Per Elisa’, i nostri duetti oserei dire storici e anche i brani che Franco ha scritto più recentemente per me, come ‘Eri con me’ e ‘Veleni’, inclusi rispettivamente nei miei ultimi album ‘Samsara’ e ‘Weekend’. “Ora più che mai – conclude – è mio profondo desiderio essere semplice strumento insieme a Carlo Guaitoli, per quel che possiamo cogliere e accogliere, di ciò che Franco Battiato ha trasmesso attraverso la sua musica e i suoi testi, in questo suo straordinario passaggio sulla terra”.

BIGLIETTI

Intero

Platea 52 euro

Prima galleria e palchi45 euro

Prima galleria (visibilità ridotta)35 euro

Seconda galleria 35 euro

BIGLIETTERIA :

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it

Apertura al pubblico: dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Biglietteria telefonica: fino al 12 novembre 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle 13.

On line: teatroduse.it | Vivaticket