All Boom Arte, Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, al via il tour di presentazione

Mercoledì 25 novembre 2021, presso la National Gallery of Art di Vilnius (Nacionaline dailes galerija) AlbumArte, spazio indipendente per l’arte contemporanea, insieme a Latitudo Art Projects, piattaforma indipendente per l’arte visiva, presenta il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020, a cura di Cristina Cobianchi (Quodlibet editore, 2021), realizzato grazie al sostegno dell’Italian Council (VIII edizione 2020), il programma di promozione dell’arte contemporanea italiana nel mondo della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura italiano.

In programma lo screening video DROPS#2, a cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de Resmini, una selezione di video di artiste italiane e lituane che hanno lavorato con AlbumArte: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo.

AlbumArte e la scena artistica lituana hanno scambiato più volte le loro energie realizzando progetti molto interessanti, ospitando per la prima volta in Italia in momenti diversi, tre artiste lituane: Lina Lapelyte, nel 2017, con la sua live performance Yes. Really! (prima italiana), Egle Budvytyte con la sua prima mostra personale in Italia Tra ciglia e pensiero e la performance itinerante in partenza dal MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, Choreography for the Running Male. Nel 2019 Kristina Inciuraite con la sua prima personale in Italia Reflecting Women e la performance realizzata al MAXXI, in collaborazione con Latitudo Art Projects The Fragment as a Proverb. Tutti progetti a cura di Benedetta Carpi de Resmini. Hanno partecipato ai dibattiti realizzati in occasione delle mostre: Lolita Jablonskiene – Chief curator, National Gallery of Art di Vilnius e l’artista Laima Kreivyte. AlbumArte ha avuto ottime relazioni con il Lithuanian Council for Culture, Lithuanian Culture Institute, l’Ambasciata lituana in Italia e il suo Dipartimento Culturale.

Il duo artistico Grossi Maglioni, presente nel volume e che prenderà parte all’evento nella tappa lituana, presenta in quei giorni un lavoro alla mostra Magic Carpets Landed, uno degli eventi principali di Kaunas 2022 Capitale della Cultura Europea e nei giorni successivi terrà un laboratorio di due giorni a Kaunas, parte del Public Program del progetto.

La National Gallery of Art di Vilnius è Partner culturale del progetto editoriale ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011-2020.

AlbumArte è uno spazio indipendente e non profit con sede a Roma che si caratterizza per le sue collaborazioni internazionali e i suoi cicli di approfondimento sui vari linguaggi del contemporaneo, offrendo gratuitamente al pubblico un programma di progetti che riguardano i vari metodi dell’arte, come pittura, fotografia, performance, video arte e scultura, di artisti e curatori giovani o emergenti, attraverso percorsi indipendenti da vincoli commerciali, svolgendo parallelamente un programma di dibattiti e confronti sui maggiori temi della cultura, dell’arte e della società contemporanea. Attivo dal 2011, festeggia quest’anno i dieci anni di attività.

Il volume ALL BOOM ARTE. Artisti/e italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 vuole raccontare al pubblico italiano ed internazionale, non solo l’archivio del lavoro svolto nel campo dell’arte contemporanea, ma anche la presenza di un gruppo di artisti e curatori che partecipa attivamente al programma di mostre e di approfondimenti, alimentando la condivisione e l’energia di un centro no profit di produzione culturale e artistica indipendente, diventato nel tempo una piattaforma vitale ed inclusiva.

Nel libro sono raccolte 18 conversazioni inedite tra gli artisti e i curatori italiani di AlbumArte: Gianluca Brogna con Grossi Maglioni, Benedetta Carpi De Resmini con Cosimo Veneziano, Anna Cestelli Guidi con Iginio De Luca, Daniela Cotimbo con Sonia Andresano, Elisa Del Prete con Angelo Bellobono, Raffaele Gavarro con Sandro Mele, Silvano Manganaro con Zaelia Bishop, Magherita Moscardini con Cristina Cobianchi, Manuela Pacella con Elena Bellantoni, Claudio Libero Pisano con Delphine Valli, Adriana Polveroni con Francesco Jodice, Marta Silvi con Dario Agati e Fabio Giorgi Alberti, Marco Trulli con Anna Raimondo, Paola Ugolini con Silvia Giambrone e Romina Bassu, Vittorio Urbani con Flavio Favelli, Saverio Verini con Sabrina Casadei e Alessandro Giannì.

Completano il volume (di 484 pagine doppia versione italiano e inglese) altre cinque sezioni che illustrano il contesto della ricerca di AlbumArte dal 2011 al 2020: Anteprima programma di residenze, rassegne video e talk con artisti italiani all’estero; AlbumArte | VideoArtForum, un progetto continuativo di video arte internazionale; il capitolo riservato alle performance; il progetto Donne (non più) anonime – confronto sul femminicidio, una serie di dibattiti sul tema della violenza sulla donna; e il capitolo che parla di tutte le mostre realizzate con gli artisti italiani.

I partner culturali del progetto sono: MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma; Roma Capitale. Assessorato alla Crescita Culturale / Azienda Speciale Palaexpo, Roma; National Gallery of Art, Vilnius; Art House, Scutari; Bn Project, Bruxelles; Dimora OZ, Palermo, Golden Thread Gallery, Belfast; LE 18, Marrakech; PILOT, Bratislava.

SCHEDA EVENTO

Presentazione del volume: ALL BOOM ARTE Artisti/e Italiani/e ad AlbumArte 2011 – 2020 e DROPS#2 selezione di video di artiste italiane e lituane: Sonia Andresano, Elena Bellantoni, Egle Budvytyte, Silvia Giambrone, Kristina Inciuraite, Rita Mandolini, Anna Raimondo.

A cura di Cristina Cobianchi e Benedetta Carpi de Resmini

Data e orario: giovedì 25 novembre 2021, ore 18.00

Luogo: National Gallery of Art Vilnius – Nacionaline dailes galerija

Konstitucijos pr. 22, Vilnius 08105, Lituania

Per partecipare: Ingresso libero contingentato secondo le normative sanitarie, con registrazione anticipata e maschera protettiva che copra naso e bocca.

Roma – Vilnius, novembre 2021

