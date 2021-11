Ballata di Martin Luther King

con Roberto Piumini

e Nadio Marenco

regia di Raul Iaiza

In “Alzati, Martin”, versione abbreviata del poema edito da Solferino, Roberto Piumini racconta la vicenda umana e ideale di Martin Luther King, ripercorrendo la memoria della tratta degli schiavi fino a giungere alla lotta civile degli anni ’60. È la storia di un eroe moderno e della sua battaglia contro la discriminazione, dal sopruso subito da ragazzo sull’autobus con l’ingiunzione a cedere il posto a un bianco alle azioni condotte nel nome della resistenza non violenta. Un’adolescenza e una maturità esemplari, una vicenda che ci commuove, appassiona e insegna, raccontata nella forma del poema in ottave e del gospel. Nadio Marenco tocca i tasti bianchi e neri della sua fisarmonica per accompagnare e arricchire la narrazione con musiche originali riprese dalla trazione blues e gospel.

