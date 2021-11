Andrea Bendini, una mostra

Venerdì 12 novembre alle 18.00

presso la Carrozza 10 di Archetipo / Teatro Comunale Antella

Inaugurazione alla presenza del Teatro Elettrodomestico per fare quattro chiacchiere sull’opera dello scomparso autore e burattinaio fiorentino e sulla nascita di Rattenspiel, liberamente ispirato alla sua opera.

Rattenspiel è il progetto vincitore del bando Toscana Terra Accogliente promosso dalle Residenze Artistiche Toscane.

Nel 1994 è esistito uno spettacolo sui ratti, scuro come i ratti, che come i ratti si è mosso nel buio ed è scomparso prima che si potesse vedere. Debuttò, fece qualche replica e poi morì, così come pochi anni dopo fece anche il suo autore. Andrea Bendini era un drammaturgo, burattinaio e regista “maledetto”, pressoché sconosciuto. La maggior parte delle sue opere sono finite lettteralmente nella spazzatura. Per una serie fortuita o magica di coincidenze, quel poco che ne rimane è finito nelle mani di una compagnia teatrale che ha deciso di celebrarlo.

Nasce così Rattenspiel, una recita di ratti per ratti, ambientata in un mondo punk e post-apocalittico in cui gli uomini e i loro traballanti ideali sono solo un vago ricordo, o forse il sogno di un sorcio. Per questo, in un anno che ha rammentato all’umanità quanto sia fragile e in balìa delle cose che non si vedono, il Teatro Elettrodomestico rivolge nuovamente lo sguardo sui topi e sui fallimenti, per imparare amuoversi nell buio, a non avere paura, a godere della spazzatura e danzare sulle macerie.

Domani il Teatro Elettrodomestico inaugura alla Carrozza 10 del Teatro dell’Antella una mostra delle creazioni di Andrea Bendini, che testimoniano doti artistiche decisamente fuori dal comune, un modo nuovo di vedere e percepire burattini e marionette.

Ingresso libero con green pass

Carrozza 10 di Archetipo / Teatro Comunale Antella

via Montisoni 10 – Bagno a Ripoli (FI)

www.archetipoac.it – 055621894

www.teatroelettrodomestico.com