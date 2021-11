Escher, come il grande artista olandese che fece proprio il motto “Adoriamo il caos perché amiamo produrre l’ordine”. Escher Quintet è il nuovo progetto corale del trombettista Franco Baggiani, nome eccellente del jazz italiano e internazionale, che debutta con l’album “As You Want.”, disponibile da oggi su cd e sulle principali piattaforme digitali.

“As You Want.” presenta nove brani pervasi da atmosfere davisiane, be bob e hard bop che il quintetto rivisita completamente, proiettandole nel presente e nel futuro.

Nato all’interno di Officine Sonore Fiorentine – associazione che promuove lo sviluppo e la diffusione della musica jazz – Escher Quintet allinea Franco Baggiani alla tromba, Stefano Negri al sax, Giovanni Cifariello alla chitarra, Bernardo Sacconi al contrabbasso e basso elettrico e Cosimo Marchese alla batteria.

Tutti musicisti fiorentini d’anagrafe ma cosmopoliti per professione, attivi da anni sulle scene italiane ed europee. Riunirsi non è stato facile, le registrazioni si sono svolte nell’arco di due anni, complice anche la pandemia.

I nove brani, tutti originali, portano la firma di Franco Baggiani, Stefano Negri e Bernardo Sacconi, che qui delineano modi diversi di comporre. Nella title track che apre il disco, “As You Want.”, si scorgono lo skyline di New York, richiami a hard bop e be bop. “Luciano” ha un andamento swing e sono le note che Stefano Negri ha scritto in ricordo del padre. Schegge di Lester Bowie e Art Ensemble of Chicago, Ornette Coleman affiorano da “Honey”.

“Succede” è una ballad in stile anni ’50 e un omaggio alla tradizione afro-americana. “Escher” ha tracciato la via a tutto il progetto, traducendo in vibrazioni le asimmetrie dell’artista olandese. E ancora, il blues anomalo “Abdullah’s Blues”, “Eyes in Rain”, storia di un amore che finisce, “Countdown To Lockdown”, scritta nei momenti bui della pandemia e “FB Theme”, la traccia più sperimentale, che Franco Baggiani ha pescato dal proprio repertorio – “Step One” del 1998 – per donarle una nuova dimensione.

“As You Want.” è stato registrato da Riccardo Innocenti negli studi del Ghire’s Garage ed è prodotto da Sound Records. Caso ormai raro, c’è un mecenate: il disco esce grazie al contributo della società DaL Lago TTC di Altavilla Vicentina.