Beppe Severgnini dà “Lezioni di chiarezza”

Tutti hanno buone idee, prima o poi. Molti provano a metterle in pratica. Pochi riescono come vorrebbero. Il motivo, spesso, sta nell’incapacità di tradurre il pensiero in parole chiare, necessarie a spiegare e portare avanti il progetto. Idee brillanti e concetti opachi: oggi qualcuno lo chiamerebbe un problema di comunicazione, ma è molto di più. La chiarezza è indispensabile alla nostra vita personale, sociale e professionale. È capacità di sintesi, abilità nella confezione, attenzione per il risultato, rispetto degli altri.

Beppe Severgnini, in quarant’anni di mestiere, ha frequentato giornali, libri, web, televisione, radio, teatro. E conosciuto personaggi che, della chiarezza, hanno fatto uno strumento decisivo per il successo (da Jeff Bezos a Bruce Springsteen). Sul palco del Teatro Carcano cercherà di rendersi utile. E di essere chiaro.

Al Teatro Carcano di Milano per Follow the Monday

lunedì 8 novembre 2021 ore 20:30

Beppe Severgnini

LEZIONI DI CHIAREZZA

Produzione Mismaonda

Prezzi Posto unico intero € 18,00 | over 65, gruppi, insegnanti € 15,00 | under 26 e abbonati 2021 -2022 € 13,50

Al Carcano in sicurezza. Per la stagione 2021 – 2022 la capienza della sala del Teatro Carcano verrà adeguata in ottemperanza alle disposizioni governative e regionali in vigore.

L’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle Certificazioni Verdi Covid-19 (art. 9 Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52). Negli spazi del teatro è obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica oppure FFP2).

Sul sito del Teatro Carcano www.teatrocarcano.com tutte le informazioni su prenotazioni, utilizzo voucher, protocollo sicurezza.