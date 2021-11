“Brividi” di Tiziana Lucattini 

Per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 2021 a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) sabato 13 e domenica 14 novembre alle ore 16.30 va in scena il reading per bambini “Brividi” della Compagnia Ruotalibera Teatro. La regia è di Tiziana Lucattini, sulla scena ci sono Tommaso Lombardo, Aurora Reggio e Fabio Traversa.

Ispirate a “L’Orco con le penne”, “La barba del Conte” e “Corpo senz’anima”, le fiabe narrate a tre voci vengono dalla cultura popolare italiana e sono state scelte forse fra le più “paurose” della raccolta, quella paura che piace tanto ai bambini perché è uno stimolo ad affrontarla, un nutriente e catartico strumento per esorcizzarla e superarla. Come solo con le fiabe succede. Brividi assicurati allora con orchi, streghe e maghi malefici!

Adatto dai 4 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto on-line su www.centraleprenesteteatro.it o in biglietteria previa prenotazione al numero 06 27801063 o all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00)

Sabato e domenica esclusivamente tramite sms o whatsapp al numero 320/2392833

Brividi

Compagnia Ruotalibera Teatro

Regia: Tiziana Lucattini

Con Tommaso Lombardo, Aurora Reggio e Fabio Traversa

Sabato 13 e domenica 14 novembre 2021 alle ore 16.30

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Biglietto unico: 6.00 €

Prenotazione obbligatoria

Pagina Facebook: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

Web site: www.centraleprenesteteatro.it

COVID 19 – LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’ SI RICORDA CHE L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE AI SOGGETTI MUNITI DI DOCUMENTO D’IDENTITÀ VALIDO (D.L. 23/07/21 N. 105) E DI UNA DELLE SEGUENTI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19:

• Esibizione del Green Pass che comprovi l’inoculazione almeno della prima dose vaccinale.

• In alternativa al Green Pass, sarà necessario esibire il certificato che attesti la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi) o il risultato negativo di un test molecolare o antigenico rapido al virus (validità 48 ore).

• Sono esenti i bambini di età inferiore ai 12 anni e i soggetti esonerati sulla base di idonea certificazione medica.

• L’accesso alla manifestazione rimane contingentato, con obbligo di mascherina (per i bambini valgono le norme generali), previa misurazione della temperatura e igienizzazione delle mani, come da obblighi di legge.