Casa del Jazz, incontro speciale con Fred Hersch

Fred Hersch incontrerà il pubblico alla Casa del Jazz, un’occasione unica per conoscere la prestigiosa carriera di uno dei più importanti pianisti della storia del jazz contemporaneo che regalerà anche qualche brano dal vivo. Hersch è attualmente a Roma per un lavoro commissionatogli da Igor Levit che debutterà nel gennaio 2022 alla Carnegie Hall di New York. Subito dopo si trasferirà a Lugano per registrare un disco in duo con Enrico Rava per l’etichetta ECM. Il progetto live è atteso nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica il 20 marzo 2022.

Il pianista e compositore Fred Hersch – proclamato “il pianista jazz più sorprendentemente innovativo dell’ultimo decennio” da Vanity Fair, “un’elegante forza di invenzione musicale” da The L.A. Times, e “una leggenda vivente” da The New Yorker – si è guadagnato un posto fra i grandi nomi del jazz mondiale contemporaneo. Con all’attivo quindici nomination ai Grammy, Hersch ha ottenuto i riconoscimenti più prestigiosi in ambito jazzistico, tra cui Doris Duke Artist nel 2016, Jazz Pianist of the Year dalla Jazz Journalists Association nel 2016 e 2018 e il premio alla carriera Prix Honorem de Jazz dall’Acádemie Charles Cros nel 2017. Abile nel reinventare il repertorio del jazz classico con idee fresche e tecnica straordinaria, Hersch sembra essere del tutto indifferente ai generi, autentico battitore libero ha tracciato la propria strada senza cedere a mode e tendenze di successo, preferendo al virtuosismo il lato emotivo ed emozionale della musica. Una musica in cui si fondono tradizione e innovazione, lirismo ed energia, linguaggio jazz e cultura classica.

