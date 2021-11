“Corti di Natale”: una visione brillante e inusuale per festeggiare insieme

La compagnia CDM – Compagnia del Musical – in collaborazione con SDM – Scuola del Musical di Milano – presenta i “Corti di Natale”, una raccolta di brevi spettacoli scritti e diretti da diversi autori e registi. Claudio Zanelli – ideatore del progetto – ha riunito Gabriele Colferai, Rodolfo Ciulla, Simone Leonardi, Andrea Narsi e Lucilla Tempesti per portare in scena i loro originali racconti.

Cinque autori, cinque registi, cinque corti teatrali con un unico tema: il Natale. Ogni spettacolo, che dura circa un quarto d’ora, viene rappresentato da quattro diversi attori. Durante gli intervalli, brani corali a tema natalizio, diretti dal Maestro Giacomo Buccheri con coinvolgenti mash-up e rivisitazioni ispirate alle più celebri musiche da film.

Cosa è meglio non dichiarare durante la cena di Natale? Come si celebra il 25 dicembre dopo un’apocalisse zombie? E se Babbo Natale avesse un figlio in crisi perché non vuole lavorare nell’azienda paterna? O ancora: cosa si dicono un elfo e una renna alla fermata del bus, dopo aver terminato la più intensa giornata di lavoro dell’anno? Tutto quello in cui si crede e anche quello in cui si ha bisogno di credere racchiuso in cinque brevi ma intensi racconti che hanno lo stesso tema comune: un fil rouge delicato e continuo per alleggerire i pensieri e rallegrare lo spirito.

Il format fresco e innovativo fonde la narrazione tipica del cortometraggio con la live action teatrale, utilizzando un linguaggio universale adatto agli adulti come ai più piccoli. Il risultato? Un’ora e mezza di puro intrattenimento, arguto e divertente.

Durata: 75 min

Orari: venerdì 10 e sabato 11 dicembre, ore 19:30

Domenica 12: ore 16:00

Biglietti: EUR 14,00 + EUR 2,00 (tessera associativa)

Per accedere è necessario Super Green pass, secondo le norme vigenti

Biglietteria:

https://www.factory32.it/acquista-i-biglietti/

info@factory32.it

www.factory32.it