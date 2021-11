Dario Cecchini con il suo progetto Jazzasonic

L’ultima volta che salì sul palcoscenico del Ridotto fu nel 2015. È un ritorno gradito e nel segno della novità al Politeama quello di Dario Cecchini, sassofonista e compositore toscano da tanti anni attivo nella scena musicale nazionale e internazionale.

Il secondo appuntamento di November Jazz, martedì 16 novembre (alle 21.30), lo vedrà protagonista con Jazzasonic, il suo nuovo progetto con un trio di musicisti d’eccezione come Claudio Filippini (piano e tastiere), Gabriele Evangelista (contrabbasso) e Stefano Tamborrino (batteria). Con loro Cecchini tornerà a esplorare quei territori a cavallo tra funk, jazz e sonorità moderne già al centro del lavoro con i suoi Funk Off, gruppo tra i più noti a livello nazionale dei quali è ideatore e fondatore da oltre vent’anni. Già nel nome del progetto Jazzasonic si coglie lo spirito del gruppo che, a partire dalle composizioni di Cecchini, sperimenta nel trio soluzioni e linguaggi per nuovi percorsi improvvisati e musicali.

L’idea di questa eccezionale formazione nasce per la due giorni dell’evento “Il Jazz italiano” per le terre del sisma a L’Aquila riscuotendo un grande successo già dal primo concerto nel 2015. Un quartetto di fuoriclasse che con versatilità esalta le capacità compositive di Dario in un contesto diverso da quello dei Funk Off, seguendo la sua musicalità dal jazz a tutte le correnti della black music. I componenti del gruppo non solo sono eccezionali musicisti ma anche esperti conoscitori di tanti stili diversi. La musica di Jazzasonic è tutta originale e composta dal sassofonista Dario Cecchini che, come nei Funk Off, resta legato a un concetto melodico personale e di ampio respiro. I nomi dei musicisti sono conosciutissimi: Claudio Filippini, Gabriele Evangelista e Stefano Tamborrino non sono solo dei fuoriclasse dei propri strumenti ma anche duttili e esperti conoscitori dei tanti stili che la musica di oggi ci offre.

La rassegna November Jazz tornerà martedì 23 novembre per l’ultimo concerto con il duo Alessandro Galati e Lucrezia Von Berger.

Martedì 16 novembre, ore 21.30

November Jazz

Dario Cecchini Jazzasonic

Dario Cecchini: composizioni, sax baritono, sax soprano, flauti

Claudio Filippini: pianoforte, tastiere

Gabriele Evangelista: contrabbasso

Stefano Tamborrino: batteria

in collaborazione con Music Pool

Lo spettacolo si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid con obbligo del Green pass all’ingresso: il costo del biglietto è di 15 euro. L’acquisto dei biglietti può avvenire attraverso il circuito Ticketone o Boxoffice oppure direttamente alla biglietteria del teatro, aperta da martedì a sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Informazioni: www.politeamapratese.it