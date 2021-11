L’etoile Isabella Giustina e la one-girl-band Elli De Mon venerdì 26 novembre sul palco del Teatro delle Arti di Lastra a Signa (Firenze), in occasione Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Alle ore 21 Isabella Giustina presenta “Destinata guerriera”: nato dallo studio di “Rinaldo” di Torquato Tasso, lo spettacolo di danza si ispira al personaggio di Clarice, rielaborato attraverso una ricerca sulla figura della donna guerriera dei poemi cavallereschi. Da Geeshie Wiley a Bertha Chippie Hill, da Bessie Smith e Sippie Wallace… Artiste afro-americane che all’inizio del ‘900 inaugurarono il capitolo femminile del blues, sfidando morale e pregiudizi. E che rivivono nel concerto/spettacolo “Countin’ The Blues: donne indomite” di Elli De Mon, tratto dal suo libro/cd omonimo, che chiude la serata. Si accede con Green Pass. Biglietti 13/11/8 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale, soci Arci e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa. biglietteria@tparte.it.

La stagione 2021/2022 del Teatro delle Arti è organizzata con Comune di Lastra a Signa, Teatro Popolare d’Arte e Compagnia Simona Bucci, con il sostegno di Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Coop Unicoop Firenze, in collaborazione con Rat-Residenze Artistiche della Toscana, Arci e BCC. Informazioni – Teatro delle Arti – viale Matteotti 5/8, Lastra a Signa (FI) www.tparte.it – biglietteria@tparte.it.

