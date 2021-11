Dove siamo stati bene  di Edelweiss Ripoli

Genere: Narrativa

Collana: Bohèmien

Pagine: 238

Prezzo: € 16,00

Codice Ean: 9791254510247

Data di uscita: 29/11/2021

«Me ne tornai nella mia stanza con la nuova

consapevolezza che il vero motore della mia

famiglia era la devozione, e non l’amore.

Mamma era devota a papà che era devoto a Sofia che era

devota a lui, e poi c’ero io che, invece, amavo tutti»

Nella storia individuale, il passato che conta è quello che si mantiene nel presente. Dove siamo stati bene è tuttavia un romanzo sul passato immemorabile, e su ciò che impedisce di pensarlo come semplice rovescio del dritto, come mero contrario del passato di cui si ha memoria. Per elaborare la sua infanzia e raggiungere il suo statuto identitario, Lorenzo ha bisogno di ripercorrere non solo i primi anni di vita di Sofia, sua sorella maggiore, ma anche la giovinezza dei suoi genitori, Alessandra e Matteo. Perché questi fratelli, seppur nati dagli stessi genitori, hanno a che fare con differenti genitorialità.

Edelweiss Ripoli, con una scrittura delicata ma potente, mostra il cuore più irriducibile delle dinamiche relazionali: risalendo fino ai nonni, Lorenzo traccia una genealogia fatta di immaturità affettiva e di improvvisi slanci di tenerezza, di instabilità dei ruoli e di scariche di tensione emotiva talvolta brutali, di rigidità e inibizione, di sbalzi termici tra l’interno e l’esterno e di meccanismi di compenso il più delle volte maldestri. E al lettore non resta che abbracciare, insieme ai personaggi, il paradosso della dipendenza affettiva di una famiglia anaffettiva.

BIOGRAFIA. Edelweiss Ripoli (Roma, 1982), è una farmacista. Vive a Rende, Cosenza. Ha pubblicato alcuni racconti brevi e lunghi e, nel 2017, il suo primo romanzo, Libere, per l’Erudita Editore. Dal 2020 collabora con la rivista Risme.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

