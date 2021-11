Due saccone Napoletane

Continua il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana, rassegna dedicata ai maestri dell’arte liutaria di ieri e di oggi. E ai loro preziosi strumenti.

L’appuntamento di martedì 16 novembre all’Auditorium della Fondazione CR Firenze (ore 21 – via Folco Portinari 5r – biglietto 10 euro) vedrà sul palco la pianista Chiara Saccone e la violoncellista Lisa Napoleone, che per l’occasione suonerà un violoncello plasmato dal liutaio fiorentino Claudio Arezio. In programma due pagine straordinarie composte per questo duo: ai primordi del Romanticismo ci riporterà Robert Schumann e il suo “Adagio e Allegro per violoncello e pianoforte op.70”. Di Dmitri Shostakovich ascolteremo la “Sonata per violoncello e pianoforte op. 40”, in cui il compositore russo concilia gli stilemi delle avanguardie novecentesche.

Chiara Saccone e Lisa Napoleone si sono conosciute al Conservatorio Frescobaldi di Ferrara, dove hanno iniziato i rispettivi percorsi formativi. Specializzata nel repertorio contemporaneo, Chiara Saccone ha frequentato masterclass di Giuseppe Bruno, Aschley Wass e Ian Pace. Ha suonato al Festival Luzern am Sommer con la Junge Philharmonie Zentralschweiz diretta da Andres Mustonen e con la Lucerne Festival Academy Orchestra sotto la direzione di Peter Eötvös.

Lisa Napoleone è stata allieva di Marianne Chen, Andrea Nannoni, Augusto Gasbarri ed è attualmente docente alla Scuola di Musica di Fiesole. Ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestra Giovanile Italiana, I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra da Camera Fiorentina e l’Orchestra Filarmonica Pucciniana.

Intanto continua la raccolta fondi #unostrumentopertutti, abbinata al Festival, per l’acquisto di un sestetto d’archi da concedere in comodato gratuito a giovani studenti di musica. Per aderire basta andare sul sito https://gofund.me/c3c79237. L’obiettivo non è lontano, grazie anche a Publiacqua, che nei giorni scorsi ha contribuito con ben 10.000 euro.

Si accede con Green Pass. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra,

Il “Festival dei concerti della liuteria toscana” è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Opera di Santa Croce, Conservatorio Luigi Cherubini, Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.

Martedì 16 novembre 2021 – ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium Fondazione CR Firenze – via Folco Portinari, 5r – Firenze

Violoncello: Lisa Napoleone

Pianoforte: Chiara Saccone

Musiche di R. Schumann e D. Shostakovich

