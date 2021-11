L’incontro tra Enrico Rava e Fred Hersch riunisce due storie musicali straordinarie. Un duo inedito, un incontro tra due giganti del Jazz, l’incrocio di due storie musicali straordinarie che finalmente si incrociano unendo le loro esperienze in un dialogo dai risultati inaspettati e sorprendenti che promette di regalare emozioni indimenticabili.

Per Enrico Rava, quello di Castelfiorentino è il primo concerto dopo una lunga pausa di almeno quattro mesi. Attualmente, è impegnato in studio di registrazione a Lugano proprio con Hersch per incidere un album (ECM), i cui brani sarà possibile ascoltare in anteprima, Martedì 16 al Teatro del Popolo.

Enrico Rava è senza ombra di dubbio il jazzista del nostro Paese più conosciuto ed apprezzato a livello internazionale, un musicista senza tempo, passato attraverso le diverse stagioni della storia del jazz sempre da protagonista. La sua poetica immediatamente riconoscibile, la sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano fortemente in tutte le sue avventure musicali. Rava, oltre ad aver collaborato con il gotha del jazz mondiale, da diversi anni svolge anche un fondamentale ruolo di Talent Scout, grazie al quale molti musicisti hanno potuto ottenere un adeguata attenzione e riconoscimento.

Fred Hersch è uno straordinario pianista, una forza creativa pervasivamente influente che ha plasmato il corso della musica per oltre trent’anni come improvvisatore, compositore, educatore, direttore di band, collaboratore e artista discografico. È stato proclamato “il pianista più innovativo nel jazz degli ultimi dieci anni” da Vanity Fair, “un’elegante forza di invenzione musicale” da The L.A. Times e “una leggenda vivente” da The New Yorker. Con oltre tre dozzine di album al suo attivo come leader o co-leader, Hersch riceve costantemente elogi da parte della critica e numerosi riconoscimenti internazionali per ogni nuovo attesissimo progetto. 14 volte candidato al Grammy, Hersch ha regolarmente vinto i premi più prestigiosi del jazz, tra cui Doris Duke Artist nel 2016, Jazz Pianist Of The Year dal Jazz Journalists Association nel 2018, e il Prix Honorem de Jazz da L’Acádemie Charles Cros nel 2017 e nel 2018, il suo storico trio con con John Hébert edEric McPherson, è stato votato il # 2 Jazz Group nel sondaggio DownBeat Critics. JazzTimes ha acclamato il suo modo di suonare non accompagnato come “una forma d’arte completa, autosufficiente, univocamente pura”, mentre All About Jazz ha osservato che “quando si parla di arte del piano solo in jazz, ci sono due classi di artisti: Fred Hersch e tutti gli altri.”

Concerto organizzato da Empoli Jazz, in collaborazione con Giallomare

https://www.facebook.com/enricoravamusic

https://www.facebook.com/fredherschmusic

Posti numerati € 18 intero € 15,00 ridotto ( Soci Coop)

Si consiglia l’acquisto in prevendita su oooh.events :https://oooh.events/evento/enrico-rava-e-fred-hersch-duo-martedì-16112021-a-cura-di-empoli-jazz-teatro-del-popolo-castelfiorentino-fi-biglietti/

Altrimenti presso biglietteria del Teatro del Popolo martedì e giovedì ore 17-19 sabato ore 9.30-12.30 e 16-19

La Biglietteria la sera del concerto apre alle 20.00

Info: www.empolijazz.com – email: info@empolijazz.com

Facebook: https://www.facebook.com/EmpoliJAZZFEstival

https://www.facebook.com/empoli.jazz

Instagram: https://www.instagram.com/empolijazzfestival/

Twitter: https://twitter.com/home