A sette anni esatti dal trionfale debutto al Piccolo Teatro Grassi è di nuovo in scena, questa volta all’EcoTeatro di Milano in Via Fezzan 11, in un’unica esclusiva serata, lo spettacolo ERRARE HUMANUM EST prodotto dalla compagnia PuntoZero e interpretato da attori professionisti e ospiti dell’Istituto Penale Minorile Beccaria.

Dal 2014 ad oggi di acqua ne è passata sotto i ponti. I protagonisti sono cambiati e così i contenuti che lasciano maggiore spazio all’improvvisazione, alla musica rap e alle nuove tendenze che inevitabilmente contagiano anche il disagio adolescenziale. Lo spettacolo è un’occasione per conoscere l’universo carcerario minorile e soprattutto i percorsi riabilitativi offerti dal sistema giudiziario per mostrare che cambiamento e crescita personali sono possibili. L’errore è il presupposto fondante del crescere, quindi del vivere perché, come afferma Tiresia nell’Antigone di Sofocle: “Tutti gli uomini possono sbagliare. Ma saggio e fortunato è colui che nell’errore non persevera e cerca di rimediare al male”. Perché vederlo? Per vivere un’esperienza teatrale alternativa e sostenere un gruppo di giovani che cercano una via di riscatto sociale attraverso la musica e il teatro. L’incasso sosterrà l’associazione teatro – carcere PuntoZero Beccaria in questo difficile momento di ripresa.

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 20:45

EcoTeatro

Via Fezzan 11 – Milano

www.ecoteatro.it

Biglietti a partire da € 10

direzione@ecoteatro.it

Biglietteria aperta da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 13.