Festival della liuteria toscana, due serate con strumenti di Claudio Arezio

Domenica 14 novembre 2021 – ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

TRIO DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Musiche di Lv. Beethoven, J. Brahms Musiche di Lv. Beethoven, J. Brahms Lunedì 15 novembre 2021 – ore 21 – ingresso 10 euro

Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze

I SOLISTI DELL’ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA

Musiche di W.A. Mozart



Allievo di Igino Sderci e Roberto Ignesti, Claudio Arezio appartiene alla nuova generazione di liutai fiorentini e i suoi sono oggi nelle mani di grandi musicisti, in tutto il mondo. Dalla sua bottega escono i due violoncelli che ascolteremo domenica 14 e lunedì 15 novembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze, nell’ambito del Festival dei Concerti della Liuteria Toscana.

Ludwig van Beethoven e Johannes Brahms segnano l’appuntamento di domenica 14 (ore 21, ingresso 10 euro). Sul palco il Trio dell’Orchestra da Camera Fiorentina che allinea Mattia Fusi al pianoforte, Giovanni Inglese al violoncello e Francesco Darmanin al clarinetto. In programma il “Trio per pianoforte n. 4 in si bemolle maggiore, op. 11” che Beethoven compose in onore della contessa Von Thun e il “Trio in la minore per clarinetto, violoncello e pianoforte, op. 114” di Brahms.

Nel segno di Mozart il concerto di lunedì 15, sempre alle ore 21 a Santo Stefano al Ponte, con i Solisti dell’Orchestra da Camera Fiorentina: del genio di Salisburgo ascolteremo il “Quartetto KW 370 per oboe e archi”, il “Quintetto KW 285 per flauto e archi” e il “Quintetto KW 581 per clarinetto e quartetto d’archi”.

Intanto continua con successo la raccolta fondi #unostrumentopertutti, abbinata al Festival, per l’acquisto di un sestetto d’archi da concedere in comodato gratuito a giovani studenti di musica. Per aderire basta andare sul sito https://gofund.me/c3c79237. L’obiettivo non è lontano, grazie anche a Publiacqua, che nei giorni scorsi ha contribuito con ben 10.000 euro.

Si accede con Green Pass. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra.

Il “Festival dei concerti della liuteria toscana” è organizzato da Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Opera di Santa Croce, Conservatorio Luigi Cherubini, Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta.



I CONCERTI DELLA LIUTERIA TOSCANA

ottobre – dicembre 2021



Info concerti

www.orchestrafiorentina.it – info@orcafi.it

Direzione artistica

Giuseppe Lanzetta

Progetto

Orchestra da Camera Fiorentina

Ministero della Cultura

Con il sostegno di

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze