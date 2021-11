Il terzo concerto sinfonico del 30° Festival Milano Musica D’un comune sentire, martedì 16 novembre alle ore 20 al Teatro alla Scala, vede protagonista l’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi, diretta da Michele Gamba nella prima esecuzione in Italia di to an utterance della compositrice britannica Rebecca Saunders per pianoforte e orchestra, solista Nicolas Hodges. Completano il programma Verwandlung III di Wolfgang Rihm e Four Sea Interludes da Peter Grimes di Benjamin Britten.

Ancora una prima italiana di Rebecca Saunders è sui leggii del Trio Accanto per il concerto di lunedì 22 novembre al Piccolo Teatro Studio Melato, That time per sassofono, pianoforte e percussioni, per la prima volta nella nuova versione, presentata dall’ensemble che ha fatto la storia del repertorio per questo organico: Marcus Weiss al sassofono, Christian Dierstein alle percussioni e, ancora una volta, Nicolas Hodges al pianoforte. Sono presentati in prima italiana anche brani di Misato Mochizuki, Evan Johnson e Georg Friedrich Haas.

Rebecca Saunders, classe 1967, è tra le principali compositrici riconosciute a livello internazionale della sua generazione. Ha collaborato con i più importanti interpreti per la musica contemporanea come Ensemble Musikfabrik, Klangforum Wien, Ensemble Modern, Quatuor Diotima, Ensemble Resonanz, Ensemble Intercontemporain e con numerose orchestre internazionali. Tra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto l’Ernst von Siemens Music Prize 2019 e diversi Royal Philharmonic Society e BASCA British Composer Awards. Rebecca Saunders è docente presso l’Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover e insegna regolarmente, tra gli altri, ai Corsi estivi di Darmstadt. Nelle sue composizioni Saunders indaga le proprietà e la natura del suono. In to an utterance per pianoforte e orchestra, scritto nel 2020 e presentato per la prima volta in Italia, la voce del solista è «disincarnata», vaga tra le «presenze oscure dell’orchestra» alla ricerca di un’espressione possibile. Come titolo, Saunders sceglie la parola utterance per il suo significato ambiguo, a metà tra “parola parlata” e “sul baratro”, e nelle note di sala cita le Lezioni americane di Italo Calvino: «La parola collega la traccia visibile alla cosa invisibile, alla cosa assente, alla cosa desiderata o temuta, come un fragile ponte di fortuna gettato sul vuoto».

Wolfgang Rihm è stato maestro di Rebecca Saunders alla Hochschule für Musik di Karlsruhe. Le sei Verwandlungen (metamorfosi) per orchestra scritte tra il 2002 e il 2014 «tematizzano il principio del continuo modificarsi della forma. Una cosa deriva dall’altra, tutto è transizione, flusso, gioco di energie», scriveva Rihm. Nella terza, del 2008, la trasformazione è doppia, poiché il compositore rielabora materiali tratti dalle prime due.

Martedì 16 novembre 2021, ore 20

Teatro alla Scala

Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi

Michele Gamba direttore

Nicolas Hodges pianoforte

Rebecca Saunders (1967)

to an utterance (2020, 28’)

per pianoforte e orchestra

Prima esecuzione in Italia

Wolfgang Rihm (1952)

Verwandlung III (2008, 11’)

per orchestra

Benjamin Britten (1913-1976)

Four Sea Interludes da Peter Grimes, op. 33a (1945, 17’)

Dawn Sunday Morning

III. Moonlight

Storm

ORE 19

Il concerto preceduto da una conversazione con Gianluigi Mattietti

