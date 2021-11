By

Mercoledì 1 dicembre, ore 21, al Cinema Sociale di Valenza è in programma Freaks Out di Gabriele Mainetti.

È la storia di quattro amici – Matilde, Cencio, Fulvio e Mario – così legati tra loro da essere quasi come fratelli.

Siamo nel 1943, a Roma, proprio nel bel mezzo della Seconda guerra mondiale e nell’anno in cui la Capitale è scenario di bombardamenti tra nazisti e Alleati.

I quattro lavorano in un circo, gestito da Israel, che per loro – più che un capo – è una sorta di figura paterna. Quando quest’ultimo cerca di trovare una via di fuga che li porti lontano dal conflitto, scompare misteriosamente, lasciando i quattro soli e senza alcuna prospettiva. Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si ritrovano improvvisamente senza quello che avevano prima, un circo che era sinonimo di famiglia e sicurezza. Senza Israel, senza il tendone sono soltanto dei fenomeni da baraccone privi di uno scopo nella vita, bloccati nella Città eterna, che inizia a crollare sotto i duri colpi bellici.

Il Cinema Sociale resterà chiuso mercoledì 8 dicembre. L’appuntamento successivo è mercoledì 15 dicembre con il film Per tutta la vita, con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi e Fabio Volo.

Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.00, la biglietteria apre alle ore 20.30



Ingresso 6€, possibilità di acquistare la CineCard (5 ingressi a 25€)

è consigliata la prenotazione: biglietteria@valenzateatro.it – 324.0838829 (mar/ven h16-19) , possibilità di acquistare la(5 ingressi a 25€)

Teatro Sociale di Valenza

corso Garibaldi, 58

Tel.0131.920154 – 324.0838829