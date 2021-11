Giovanni Usai con il nuovo singolo “Nuvola rosa”

L’artista sardo, ma di adozione bolognese, mai banale e sempre attento ai temi sociali, dopo il successo di “Paese di burro” (in collaborazione con l’AUSL di Bologna), presenta questo nuovo brano, uno spaccato della vita di due amanti che devono lottare con un nemico invisibile.

Giovanni ci racconta: “Un nemico che non può essere ucciso perché fa parte di lei, ma che può essere solo accolto e accettato come condizione essenziale per potere restare insieme: questo nemico è la schizofrenia, malattia mentale di cui lei è affetta. La ricerca di un equilibrio instabile è la volontà di non lasciarsi soli e di lottare per stare insieme“.

Video “Nuvola rosa“: https://youtu.be/Etsk2e4xTW4

Il video nasce da un lavoro intenso di team con la direzione artistica di Lorenzo Confetta e del produttore artistico del brano Roberto Vernetti. Si tratta di un’animazione in 2D che fa da cornice alle parole del testo.

“Abbiamo pensato ad una animazione – continua Usai – quasi come la storyboard di un videoclip, per dare risalto al messaggio che questa canzone esprime. Il testo è valorizzato in modo suggestivo dalle illustrazioni, che si sposano fatalmente anche con i suoni e l’arrangiamento del brano. Possiamo dire che viene rappresentata una condizione umana poco evidente nella vita quotidiana ma spesso esistente, il tutto plasmato dalla dolcezza rassicurante del linguaggio in equilibrio tra la vita reale e ironico.”

USAI sui social

IG: https://www.instagram.com/giovanni_usai_official/

FB: https://www.facebook.com/giovanniusaioriginal

YT: https://www.youtube.com/channel/UClvTc7SRkPOLWbR3aAaKH5g