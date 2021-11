Gli appuntamenti dell’ORT per il mese di Dicembre

L’ORT torna in regione con i Gruppi da Camera, Opera e il tradizionale Concerto di Natale. Confermato anche l’appuntamento a inizio anno con il Concerto di Capodanno a suon di Valzer e Arie d’opera.

Il mese di Dicembre segna per l’ORT il ritorno a pieno ritmo in regione, con un calendario articolato tra concerti di gruppi da camera, opera e nuove produzioni in Stagione.

Si rinnova la collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo con tre concerti insieme ai gruppi da camera dell’ORT in giro per la regione. Primo appuntamento con il Quintetto di Ottoni dell’ORT e Trio Jazz che accompagnano la voce di Mya Fracassini nella musica di Lucio Battisti, il 5 dicembre a Castagneto Carducci, Teatro Roma. A metà mese prosegue il calendario con il quartetto d’archi ORT Florentia ospite al Teatro Dante di Sansepolcro ( 14 dicembre ) e infine lo spettacolo ideato e scritto dall’attore trasformista Alessandro Riccio, Gli anni Verdi, il 19 dicembre a Reggello. Si tratta della terza collaborazione tra Riccio e l’ORT, qui coinvolta in un ensemble di archi e fiati: uno spettacolo coinvolgente e spassoso, nel quale musica, storia e comicità trovano un accordo perfetto. Alessandro Riccio veste i panni di Giuseppe Verdi, assapora la ricerca storica e la fa rivivere con leggerezza e affetto in una messa in scena adatta a ogni tipo di pubblico.

Torna anche l’opera nella nuova produzione e allestimento a firma della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, del dramma lirico di Pietro Mascagni, Il piccolo Marat, che ebbe la sua première al Teatro Costanzi di Roma il 2 maggio 1921 ed oggi è titolo di rara rappresentazione. Regia di Sarah Schinasi, scene e costumi di William Orlandi, dirige l’ORT (in buca) Mario Menicagli. Doppia data il 10 e il 12 dicembre al Goldoni di Livorno.

Chiudono il mese le festività natalizie e come da tradizione non può mancare l’appuntamento con il Concerto di Natale dell’ORT, programmato il 24 dicembre (ore 17.00) al Teatro Verdi di Firenze. Sul podio il ritorno di Nil Venditti, giovane promessa italo-turca su cui l’ORT ha scommesso da un paio di stagioni affidandole l’incarico di direttore ospite principale. Alla Turchia lei si rivolge, presentando le Symphonic Dances (2015) di Fazil Say, pianista e compositore geniale che ha subìto sulla sua pelle le vessazioni di un regime autoritario pretestuosamente fondato sul dogmatismo religioso. Completano il programma due ouverture da opere buffe rossiniane (La Cenerentola e Il barbiere di Siviglia) e il Concerto per violino di Mendelssohn. Lo suona la russa Alina Ibragimova, classe 1985, una che si è formata in due scuole che sfornano talenti superlativi, la Gnesin di Mosca e la Yehudi Menhuin in Inghilterra. Prima di approdare al Verdi, la produzione fa tappa a Figline (18 dic), Poggibonsi (21 dic), Piombino (22 dic), Pescia (23 dic).

Infine la Fondazione ORT conferma anche per il 2022 il Concerto di Capodanno, momento di musica pensato per un pubblico ampio che vuole trascorrere piacevolmente il pomeriggio del 1° gennaio (ore 17.00) al Teatro Verdi di Firenze. Un programma adatto all’occasione ma insolito, originale, che mette insieme valzer e arie d’opera. I valzer non sono quelli che ci si aspetterebbe, ovvero quelli viennesi, ma bensì quelli di Čajkovskij tratti dai balletti che tutti conosciamo: Bella addormentata, Il lago dei cigni, Lo schiaccianoci da cui il celebre Valzer dei fiori. Le Arie sono quelle delle “donne mozartiane”, Donna Anna, Susanna, Despina interpretate dalla voce della giovane soprano genovese Benedetta Torre. Sul podio Francesco Ivan Ciampa.

CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO

domenica 5 dicembre 2021 | Castagneto Carducci, Teatro Roma ore 17.30 in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2021

MYA CANTA BATTISTI

Quintetto di Ottoni dell’ORT e Trio Jazz

Mya Fracassini cantante

musiche di Lucio Battisti

arrangiamenti di Gianpaolo Mazzoli

una produzione Fondazione ORT

Info Biglietti Biglietteria tel. 0565 765074 – www.comune.castagneto-carducci.li.it

venerdì 10 dicembre 2021 | Livorno, Teatro Goldoni ore 20.30

domenica 12 dicembre 2021 | Livorno, Teatro Goldoni ore 16.00

Opera 2021

IL PICCOLO MARAT di Pietro Mascagni

dramma in tre atti su libretto di Giovacchino Forzano

Mario Menicagli direttore

Sarah Schinasi regia

William Orlandi scene e costumi

Orchestra della Toscana

Coro del Teatro Goldoni di Livorno

Maurizio Preziosi maestro del coro

Costumi realizzati da Fondazione Cerratelli

Nuovo allestimento. Produzione Teatro Goldoni Livorno

Biglietti da €19,20 a €41,20 acquistabili online su www.ticketone.it / Biglietteria tel. 0586 204290 – biglietteria@goldoniteatro.it

martedì 14 dicembre 2021 | Sansepolcro, Teatro Dante ore 21.00 in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2021

INCONTRI LATINI

ORT Florentia quartetto d’archi

musiche di Boccherini, Turina, Villa-lobos, Gardel, Piazzolla

una produzione Fondazione ORT

Info Biglietti www.comune.sansepolcro.ar.it

domenica 19 dicembre 2021 | Reggello, Teatro Excelsior ore 17.00 in collaborazione con FTS

Gruppi da Camera 2021

GLI ANNI VERDI

Alessandro Riccio attore

Ensemble di archi e fiati dell’ORT

spettacolo ideato e scritto da Alessandro Riccio

musiche di Giuseppe Verdi

arrangiamenti di Francesco Oliveto

una produzione Fondazione ORT

Info Biglietti Biglietteria info@teatroexcelsior.it – www.teatroexcelsior.it

sabato 18 dicembre 2021 | Figline, Teatro Comunale Garibaldi ore 21.00

martedì 21 dicembre 2021 | Poggibonsi, Teatro Politeama ore 21.00

mercoledì 22 dicembre 2021 | Piombino, Teatro Metropolitan ore 21.00

giovedì 23 dicembre 2021 | Pescia, Teatro Pacini ore 21.00

venerdì 24 dicembre 2021 | Firenze, Teatro Verdi ore 17.00

Stagione Concertistica 2021/22

CONCERTO DI NATALE

Nil Venditti direttore

Alina Ibragimova violino

Orchestra della Toscana

ROSSINI La Cenerentola, ouverture

ROSSINI Il barbiere di Siviglia, ouverture

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

SAY Symphonic Dances, per orchestra op.64 (2015)

Firenze Intero €17,00 – Ridotto €15,00 (+ prevendita) in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.teatroverdifirenze.it – Info: tel. 055.212320 – teatro@orchestradellatoscana.it

Figline Platea €11,00 – Ridotto €9,00 / Palco €9,00 – Ridotto €6,00 / Biglietteria del Teatro Garibaldi tel. 055 952433 / www.teatrogaribaldi.org

Poggibonsi Intero €13,00 – Ridotto €10,00 / tel. 0577 985697 – www.politeama.info

Piombino Intero €12,00 – Ridotto €9,00 – Ragazzi € 5,00 / tel. 0565 30385 – metropolitanpiombino@gmail.com

Pescia maggiori info su www.teatridipistoita.it

sabato 1 gennaio 2022 | Firenze, Teatro Verdi ore 17.00

Concerto di Capodanno 2022

dalle Arie di Mozart ai Valzer di Čajkovskij

Orchestra della Toscana

Benedetta Torre soprano

Francesco Ivan Ciampa direttore

Arie da Don Giovanni, Le nozze di Figaro, Cosi fan tutte

Valzer da Il lago dei cigni, Lo Schiaccianoci, Bella addormentata

Biglietti a partire da €15,00 a €35,00 (+ prevendita) / sconto soci Coop di €5,00 / in vendita alla Biglietteria del Teatro Verdi, nei punti vendita del circuito Box Office e Ticketone, e online su www.teatroverdifirenze.it – teatro@orchestradellatoscana.it

