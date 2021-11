Il 4 e 5 dicembre per la prima volta al PACTA SALONE ha inizio la rassegna Palco Off Autori-Attori, Storie di Sicilia alla sua sesta edizione

Il 4 e 5 dicembre 2021, va in scena GOCCE Relitti di naufragi, il viaggio di un profugo, scritto e diretto da Giulia Sara Borghi e Stefania Buraschi, produzione Kaleidos. Uno spettacolo parte di Palco Off, la sesta rassegna Autori-Attori, Storie di Sicilia, quest’anno per la prima volta ospitata per Milano al PACTA SALONE con quattro titoli.

Il viaggio del profugo attraverso il mare, raccontato con una sinergia di musica, voci e movimento: le performers si spogliano dei loro abiti per divenire idealmente dei profughi e distillano gocce di esistenze tratte da testimonianze, cronache, articoli, oggetti rinvenuti sui luoghi reali dei naufragi.

Le performers entrano in scena per svolgere le loro banali attività quotidiane. Il gesto semplice di accendere una radiolina si trasforma in una cronaca martellante che parla di naufragi, di annegati, di dispersi. Contro la loro volontà, si ritrovano quasi ipnotizzate. Le date e il numero di morti dei naufragi si insinuano nel loro subconscio: cosa succede a quei corpi che popolano il cimitero del Mediterraneo? A chi corrispondono? Cosa rimane di loro? Da un iniziale approccio distaccato, quasi scientifico, alle storie di quei numeri che iniziano ad acquistare un corpo.

Palco Off presenta quattro spettacoli che toccano valori sociali forti e sentiti dalla collettività: i naufragi dei migranti, il rapporto eterno con la madre (QUANTO RESTA DELLA NOTTE l’8 e 9 gennaio 2022 con Salvatore Arena), il disordine mentale della malattia di Alzheimer (PAROLE MUTE l’1 e 2 febbraio 2022, di e con Francesca Vitale), la piaga ancora aperta delle estorsioni (CON SORTE l’11 e il 12 aprile 2022, scritto e diretto da Giacomo Guarneri). La Sicilia si fa portavoce attraverso i suoi aut-attori di queste tematiche, lanciando temi nell’universo delle opinioni, del dialogo e del confronto.

PACTA SALONE

4 e 5 dicembre 2021

GOCCE Relitti di naufragi

drammaturgia e regia Giulia Sara Borghi, Stefania Buraschi

musiche originali di Stefano Parravicini

con Jessica Fiumara, Arianna Sain e Margherita Lisciandrani

produzione Compagnia KALEIDOS

Premio SCENA OFF NAZIONALE – Milano Off Fringe Festival 2019

Lo spettacolo è parte della rassegna PALCO OFF

Durata: 50’

