I Concerti nel Parco – Autunno 2021, Aries Trio in concerto

ARIES TRIO

Carlotta Malquori violino

Matthias Balzat violoncello

Andrea D’Amato pianoforte

COMING BACK TO LIFE

Tornare alla vita… e sui palchi con la musica appassionata e trascinante di due grandi musicisti post romantici e moderni eseguita dal giovane, spettacolare complesso italo – tedesco, Aries Trio

Martedì 30 novembre ore 20.00, terzo appuntamento al Teatro de’ Servi per “I Concerti nel Parco, Autunno 2021”, con “Coming back to life”, un concerto del che ha protagonista il giovane Trio Aries . Il titolo del concerto è stato ispirato dall’omonima, nota canzone dei Pink Floyd, “Coming back to life”, ed in particolare dalla strofa “ mi ha preso una passeggiata celeste attraverso il nostro silenzio, sapevo che l’attesa era iniziata e dritto diretto… nel sole splendente”.

E sono infatti queste parole che la musica travolgente, nostalgica e appassionata di Brahms e Babadjanian esprime: un ritorno alla vita, dopo il silenzio, la paura, le angosce di questi ultimi due anni di pandemia.

Il programma quindi accosta due grandi opere della musica tardo romantica e moderna per trio con pianoforte: una gemma, fra le più preziose del repertorio scritto per questa formazione, il celeberrimo “Trio in Si maggiore, op. 8 “ di Johannes Brahms ad un capolavoro del secolo scorso , il Piano Trio in fa#minore”, composto dal musicista armeno Arno Babadjanian, chissà per quale strano destino poco eseguito data la sua intensa, conturbante bellezza e varietà di registro timbrico.

Originale ed emblematica la biografia della formazione: due musicisti italiani ed un neozelandese che dopo gli studi nei loro paesi d’origine, “trovano casa” e incrociano le loro strade, in senso musicale in Germania, dove possono sviluppare a pieno le loro potenzialità sia in ambito concertistico che didattico.

Aries Trio formato da Carlotta Malquori, violino, Matthias Balzat, violoncello, Andrea D’Amato, pianoforte , si costituisce a Düsseldorf grazie alla passione comune dei tre giovani artisti per il repertorio cameristico postromantico e moderno..

L’obiettivo che si prefiggono Andrea, Matthias e Carlotta è di fatto quello di accostare nei loro programmi da concerto sia brani classici di repertorio sia opere meno conosciute ma di altrettanto gran livello artistico, in modo da poter stimolare il pubblico con nuove e al contempo familiari sonorità.

