Un calendario dell’avvento fatto di libri e parole: sono i consigli di lettura in vista del Natale, proposti giornalmente dal Salone Internazionale del Libro di Torino sul sito salonelibro.it e sulle sue piattaforme social a partire dal 1 dicembre fino al 24 dicembre. Un modo per accompagnare e orientare lettrici e lettori nella scelta delle proprie letture o dei titoli da regalare e farsi regalare in occasione delle festività natalizie.

Il calendario “letterario” dell’avvento accoglie giorno per giorno consigli e proposte di diverse realtà che compongono la filiera dal libro e che da anni lavorano con e per il Salone del Libro: dalle case editrici ai librerie, dalle biblioteche a tutta la squadra della più grande manifestazione libraria italiana. Un’ampia rosa ragionata e motivata di circa 320 titoli, tra tra saggi, romanzi, raccolte di poesie, raccolte di racconti, graphic novel, libri per ragazze e ragazzi, bambine e bambini.

La prima casella da scoprire del calendario “letterario” dell’Avvento sarà online il 1 dicembre e svelerà le proposte di 180 editori, affezionati espositori al Salone, che hanno risposto a una call per presentare ciascuno il proprio consiglio. 87 libri per bambini e ragazzi e 95 per adulti, 34 albi illustrati, 9 fumetti, 94 romanzi, 46 saggi, 3 volumi di poesia: ogni proposta è accompagnata dalle motivazioni delle rispettive case editrici, affinché i lettori possano facilmente indirizzarsi verso la scelta del libro che reputano più in sintonia con le loro passioni e esigenze.

Nei giorni successivi, a partire dal 2 dicembre, e fino al 24 dicembre, le caselle si apriranno sulle proposte arrivate da diverse biblioteche civiche italiane, coinvolte grazie all’AIB-Associazione italiana biblioteche, dal Friuli al Lazio, passando per le Marche, fino alla Sicilia. Presenteranno i titoli scelti per lettrici e lettori anche i tanti professionisti e collaboratori che ogni anno contribuiscono a ideare, organizzare, promuovere il Salone Internazionale del Libro: dagli architetti agli allestitori, da chi si occupa del programma editoriale agli organizzatori degli incontri, dal personale dedicato all’ospitalità e accoglienza, agli addetti alla comunicazione. Un team di appassionati di lettura, che ha fatto della promozione del libro la propria missione professionale e non solo. Fra i consigli di lettura proposti nel corso della prima settimana, ognuno motivato in quattro parole, per trasmettere in maniera diretta e immediata l’essenza del libro: Murdo, il libro dei sogni impossibili di Alex Cousseau e Éva Offredo (Ippocampo), Questo immenso non sapere di Chandra Candiani (Einaudi), Suite berlinese di Massimo Miro (Scritturapura), Piccolo Blu Piccolo Giallo di Leo Lionni (Babalibri), Ritorno all’Eden di Paco Roca (Tunué), Sono nato lì. Sono nato qui di Murid Al-Barghuthi (Edizioni Q), Friday night lights di H.G.Bissinger (66thand2nd), Donne medievali. Sole, indomite, avventurose di Chiara Frugoni (Il Mulino), Il Grande Gioco di Peter Hopkirk (Adelphi), Ricordi e bugie di Carrey e Vachon (La Nave di Teseo), Negretta, baci razzisti di Marilena Umuhoza Delli (Red Star Press Edizioni), La guerra di Nina di Imma Vitelli (Longanesi).

L’8 dicembre i librai di Portici di Carta riempiranno la loro casella del calendario con i titoli che più li stanno appassionando in questo periodo di avvicinamento al Natale.

La proposta dei consigli di lettura in vista del Natale si inserisce nell’iniziativa delle bibliografie tematiche online, inaugurata dal Salone Internazionale del Libro di Torino in occasione dell’appuntamento digitale Vita Nova a dicembre 2020 (con i suggerimenti di libri legati alle tematiche sviluppate dagli incontri online) e proseguita con i titoli selezionati in occasione del Giorno della memoria a gennaio 2021, con I libri dell’amore proposti per San Valentino, con i volumi scelti per riflettere sulla Giornata internazionale dei diritti della donna a marzo 2021, con il percorso bibliografico sulla Giornata dell’acqua ad aprile e con la bibliografia dedicata alla Festa della Liberazione del 25 aprile. Le bibliografie tematiche sono sempre disponibili online su

Le 180 case editrici che hanno partecipato sono:

#logosedizioni, 21lettere,66thand2nd, Add editore, Adelphi, Allagalla, Alter Ego, Aquiluna, Assimil, Associazione di storia contemporanea, Atene del Canavese, Atmosphere libri, Autori Riuniti, Avagliano editore, Babalibri, Bakemono Lab, Beisler Editore, Bertoni Editore, Bibliografica, Biblioteca Clueb, Bompiani, Bottega Errante Edizioni, Buendia Books, Caissa Italia, Camelozampa, Carocci editore S.p.A., Carthusia Edizioni, Casa Editrice Astrolabio – Ubaldini Editore, Casa Editrice Il Filo di Arianna, Casa Editrice Kimerik, Chiaredizioni, Chiarelettere, Chiesa di Milano, Clown Bianco Edizioni, Codice Edizione, Corraini Edizioni, Crescere, D Editore, Dz edizioni, Editori Laterza, Editrice Il Castoro, Editrice Il Punto – Piemonte in Bancarella, Editrice La Piccolina, Edizioni BD, EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A., Edizioni Clichy, Edizioni Dedalo, Edizioni della Goccia, Edizioni Fioranna, EDIZIONI FORMAMENTIS, Edizioni Gruppo Abele, Edizioni Heimat, EDIZIONI IL CILIEGIO, Edizioni il Frangente, Edizioni Le Assassine, Edizioni MILLE, Edizioni Minerva, Edizioni NPE, Edizioni Spartaco,Edizioni SUR, Edizioni Tlon, EDT-Giralangolo, EEE -Edizioni Tripla E, Effatà editrice, effequ, Egea, Einaudi Ragazzi, Emons libri e audiolibri, Ernesto Di Lorenzo, Espress edizioni, Exòrma Edizioni, Fandango Libri, FinisTerrae, FME Education, Franco Cosimo Panini Editore, Gemma Edizioni, Giovane Holden Edizioni, Giulio Einaudi editore, Golem Edizioni, Graphot, Guida editori, Hacca, HarperCollins Italia, Heartbeat Edizioni, Hever Edizioni, HOEPLI, Homo Scrivens, Hope Edizioni, Horti di Giano, HYPNOS, I.D.E.A. – Immagina Di Essere Altro, IBIS, Il filo di partenope, Il leone verde Edizioni, il Narratore Audiolibri, il Palindromo, il torchio di porta romana, impremix edizioni visual grafika, Ink Line Edizioni, Interno4 edizioni, Jimenez Edizioni, Keltia Editrice, La Corte, La Nuova Frontiera, Lapis Edizioni, LAS VEGAS, L’Asino d’oro edizioni, Lavieri, Le Mezzelane Casa Editrice, Leo S. Olschki, Leone Editore , Letteratura Alternativa Edizioni, Liberia dello Stato – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a, L’ippocampo edizioni, L’orma editore, Manni, Marcos y Marcos, Marotta e Cafiero editori, minibombo, minimum fax, MnM print edizioni & Amolà, Morellini, MORONI EDITORE, NEOS EDIZIONI SRL, NeP edizioni Srls, NN Editore, Noctua Book, Notes Edizioni, nottetempo, O barra O, Officina Animata s.r.l., Orientalia editrice, Pacini Editore, Paesi Edizioni, Paoline, Pessime idee, Pintore, Pisa University Press, POP EDIZIONI SRL, PREHISTORICA EDITORE, Puntidivista, Quodlibet, Rapsodia Edizioni, Red Star Press, Rina edizioni, Rizzoli, Robin Edizioni, Ronzani S.r.l., Rosenberg & Sellier, Saga edizioni, Salerno Editrice, San Paolo, Sassi Junior, Scritturapura, self-published (KDP), Sellerio editore, Shake, Shockdom, SILELE EDIZIONI, Sinnos, Società editrice il Mulino, Splēn edizioni, Tamu, Terre di mezzo Editore, Tip. Baima Ronchetti, Treccani Libri, Triskell Edizioni, Tunué, Uovonero, Utet, Vita e Pensiero, VOGLINO, VOLAND, White Star, WoM Edizioni, WORDS, XENIA, Yume, Zanichelli editore spa, Kellerman.