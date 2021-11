Il canto degli angeli  di Valeria Nitto

Genere: Narrativa

Collana: Bohemien

Pagine: 252

Prezzo: € 16,00

Codice Ean: 9791254510278

Data di uscita: 29/11/2021

«Ci sono cose che non vediamo.

Cose che vanno al di là di ogni umana

comprensione. Eppure esistono»

Dalila ha un dono: riesce a vedere gli angeli. Di luce e di tenebra. Scopre questa capacità in un momento di ira incontrollabile, seduta sui gradini di una chiesa. A tirarla fuori da un vortice di disperazione una luce che le intima di tornare a casa. Quale casa? A Roma, dove non è riuscita a costruirsi un futuro, o a Siracusa, dove non torna da tanto tempo? Un evento drammatico scombussola la sua vita. Un giorno doloroso come gli altri diventa inizio di qualcosa di nuovo: incontra un ragazzo dal passato tormentato che tenta con tutte le sue forze di salvare. Ma a tutto c’è un prezzo

BIOGRAFIA. Valeria Nitto (Siracusa, 1982). Impiegata, moglie e madre, scrive da sempre. Suoi racconti sono apparsi su diverse antologie come La raccolta dei 365 racconti horror per un anno e Il magazzino dei mondi, Delos Books. Ha collaborato con la rivista locale MAG magazine, trattando di cultura popolare. Ha pubblicato i romanzi: I sogni di Barbara – L’uomo dal volto fracassato, La sacerdotessa della luna, Le nove vergini e La maledizione di Atropo. Ha partecipato a vari premi letterari arrivando finalista al Premio Giovane Holden della città di Viareggio, sezione narrativa inedita. Ha ricevuto il Premio Aretusa D’Argento in qualità di autrice siracusana. L’opera Il canto degli angeli è stata segnalata alla XIII edizione del Premio Città di Castello.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

