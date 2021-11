Il Festival del Cinema Russo è un’iniziativa organizzata dall’Istituto di Cultura e Lingua Russa di Roma in collaborazione con Mosfilm, Sandro Teti Editore, Forum di Dialogo Italo-Russo, Russia Beyond Italia, Nuovo Cinema Aquila di Roma e Cineteca Milano.

Il 26 e 27 novembre Cineteca Milano MEET propone un omaggio a Karen Shakhnazarov, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico russo e Direttore Generale del celebre studio cinematografico “Mosfilm”, che sarà presente in sala venerdì 26 novembre ore 20.30.

Laureatosi in regia nel 1975 presso l’Università Statale di Cinematografia (VGIK), dal 1976 lavora come regista al Mosfilm e nel 1980 realizza il suo primo lungometraggio, Dobriaki.

Davvero poco noto in Italia e conosciuto soprattutto dai cinefili che viaggiano per festival dove i suoi film sono spesso premiati, nella sua lunga filmografia Karen Shakhnazarov ha ben rappresentato, fin dai primissimi anni ’80, uno spaccato delle problematicità sociali e politiche dell’era gorbacioviana e delle tante ferite aperte di un sistema che ha portato successivamente al crollo della stessa Unione Sovietica. Un autore poliedrico che ha saputo spaziare dalla letteratura al musical, dal dramma storico alla satira sociale.

In programma cinque titoli inediti in Italia – di seguito il programma.

Cineteca Milano

MEET Digital Culture Center

Viale Vittorio Veneto 2 #milanoportavenezia

️ Biglietto € 7,50 / gratuito con Cinetessera 2022 (€ 10,00)

Si accede alla sala solo con GreenPass digitale o cartaceo

www.cinetecamilano.it