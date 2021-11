Ildar Abdrazakov apre la Stagione dei Recital di Canto

La Stagione dei Recital di Canto 2021~2022, particolarmente ricca di grandi nomi del canto, si apre il 12 novembre con un recital del basso russo Ildar Abdrazakov che – accompagnato al pianoforte da Mzia Bachtouridze – presenta una selezione di pagine di Musorgskij e dell’allievo di Šostakovič Georgi Sviridov.

Abdrazakov torna alla Scala dopo il trionfo ottenuto nell’Attila verdiano che ha inaugurato la Stagione 2018~2019 e prima di vestire i panni di Banco nel Macbeth previsto il prossimo 7 dicembre. È uno dei grandi artisti di casa alla Scala: dal debutto ne La sonnambula nel 2001 Abdrazakov ha cantato ne La forza del destino, Macbeth, Samson et Dalilah, Iphigénie en Aulide (con Riccardo Muti, 7 dicembre 2002), Fidelio, Moïse et Pharaon (ancora con Muti, 7 dicembre 2003), Carmen, Lucia di Lammermoor, Les contes d’Hoffmann, Le nozze di Figaro, Don Carlo e Ernani oltre che in numerosi concerti.

La Stagione dei Recital di Canto proseguirà il 9 gennaio 2022 con la straordinaria coppia formata da Waltraud Meier e Günther Groissböck, accompagnati da Joseph Breinl in musiche di Wolf, Mahler, Rott e Bruckner. Il repertorio russo tornerà il 30 gennaio con Ekaterina Semenchuk, applaudita dal pubblico scaligero in Chovanščina nel 2019; con lei il pianista Semion Skigin. Il grande Ferruccio Furlanetto, riascoltato recentemente come Filippo II in Don Carlo, presenterà il 4 aprile un repertorio che va da Mozart a Verdi con la pianista Natalia Sidorenko. Il 18 maggio Juan Diego Flórez, insieme a Vincenzo Scalera, spazierà da Rossini a Gounod, mentre il 27 maggio Anna Netrebko tornerà alla Scala anche in concerto dopo le recite di Macbeth e Adriana Lecouvreur, con un programma che va da Rachmaninov a Offenbach; insieme a lei il mezzosoprano Elena Maximova, il giovane violinista Giovanni Andrea Zanon e il pianista Malcolm Martineau. Concluderà la Stagione il 4 settembre 2022, Asmik Grigorian, soprano lituano che alla Scala ha raccolto un grande successo personale in Die tote Stadt e che tornerà come protagonista della Dama di picche: in recital eseguirà musiche di Rachmaninov con il pianista Lukas Geniusas.

ILDAR ABDRAZAKOV, basso

MZIA BACHTOURIDZE, pianoforte

Georgy Sviridov

Autunno

Ho lasciato la mia casa

Aprimi, angelo custode

Sentiero d’argento

Russia alla deriva

Simone, Pietro…Dove sei? Vieni da me

Dove sei, casa paterna?

Là, oltre via lattea

Suona, suona, corno fatale!

In autunno

Oh, credi, credi alla felicità

O patria, tempo felice ed eterno!

Modest Musorgskij

Cosa sono per te le parole d’amore?

Il montone

Il desiderio

La canzone della pulce

Dove sei, mia piccola stella?

Il classico

La notte

Gopak

da Boris Godunov

La morte di Boris

Prezzi: da 50 a 5 euro più prevendita