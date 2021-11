Per la serie “Raccontami una storia”, dal libro di Erri De Luca, le vicende della madre di Gesù nella incalzante drammaturgia di Christian Poggioni.

La figura della donna più importante della cristianità, interpretata da Giulia Quercioli, quasi sempre silenziosa nei Vangeli, finalmente racconta di sé, dalla misteriosa gravidanza all’ultima notte in cui con il parto deve consegnare il figlio al suo terribile destino terreno.

Direzione drammaturgica: Elisabetta Matelli, Musiche dal vivo di Vito Marco Sisto, Scenografie e costumi di Dino Serra.

Teatro PIME, Domenica 21 Novembre, ore 17, via Mosè Bianchi 94 (Metro Lotto)

Domenica 21 Novembre alle ore 17 il teatro PIME ospita lo spettacolo di punta della sua nuova stagione dedicata alle narrazioni, dal nome “Raccontami una storia”.

In scena ‘In nome della madre’, dal libro omonimo di Erri De Luca: una delle storie più note e antiche, quella di Maria, madre di Gesù. Figura essenziale nella storia della cristianità, ma quasi sempre silenziosa nei Vangeli, finalmente racconta di sé, dalla sua gravidanza fino alla sua ultima notte, in cui con il parto deve consegnare il figlio al suo terribile destino terreno.

Il ‘taglio’ della narrazione è in una prospettiva che mette da parte il sacro non per negarlo ma anzi per scandagliare la psicologia, le emozioni, i sentimenti di una madre, nell’incalzante drammaturgia di Christian Poggioni e con l’interpretazione vibrante di Giulia Quercioli.

La vicenda emerge in tutta la sua verità terrena: nei gesti benevoli di chi accompagna Maria nel suo viaggio, nelle malelingue di Nazareth; nel grande amore di Iosef che accetta dalla giovane sposa un figlio non suo. Fino all’apice, quando Miriàm canta l’immensa gioia di aspettare un figlio e nel metterlo alla luce soffre l’angoscia di doverlo consegnare alla vita e alla morte, come tutte le madri del mondo.

In un susseguirsi di piani tra narrazione e racconto in prima persona, la sequenza di immagini evocano un tempo antico e atmosfere lontane di straordinaria umanità. La resa scenica è accompagnata e valorizzata da sonorità e canti originali eseguiti dal vivo e da un impianto scenografico alquanto simbolico. Direzione drammaturgica di Elisabetta Matelli, Regia di Christian Poggioni, Musiche dal vivo di Vito Marco Sisto, Scenografie e costumi di Dino Serra.

