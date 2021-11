“Insieme-Zusammen”, una box per vivere un’esperienza teatrale personale unica

Il Teatro da vivere a casa è stato il progetto vincitore della Weigh Station Call 2020 realizzato a partire da un’idea di Andrea Bernard, Elena Beccaro e Salvatore Cutrì, tre professionisti dello spettacolo (regista, set designer e costumista e attore) che hanno voluto confrontarsi sulla vita comunitaria, sulla società e sul modo di vivere insieme a seguito della pandemia da Covid-19. Un progetto che già nella sua prima edizione, lo scorso anno, aveva riscosso molto successo proprio per l’originalità e la pratica “confezione take-away”: quest’anno il Teatro Cristallo ha voluto proporre nuovamente l’iniziativa valorizzando le competenze dei tre professionisti e aprendo alla vendita al pubblico, come fosse uno spettacolo in sala, lo spettacolo in scatola. Un’idea di teatro che trascende la sala e che viene portato direttamente a casa. Un modo per capire l’importanza dello stare insieme e per riflettere su questo tempo martoriato, dove le nostre esistenze rischiano di essere penalizzate, isolate, mascherate. Con la box “Insieme-Zusammen” inoltre lo spettatore fruirà dello spettacolo senza il vincolo della mediazione che inevitabilmente c’è nella sala teatrale. Allo spettatore sarà chiesto di attivare i diversi sensi per cercare di rispondere alla domanda: “Quando abbiamo smesso di vivere insieme?” E’ stato solo il lockdown l’unico momento in cui ci siamo allontanati dagli altri, dagli amici, dai nostri cari, da noi stessi o ci sono state nella nostra vita situazioni che comunque hanno messo in discussione questo concetto?

I posti prenotabili – o meglio il numero di scatole previste è di 160 pezzi e l’esperienza teatrale dura circa 20 minuti. Ogni scatola è personale e va fruita singolarmente. Non è adatta ad un pubblico di bambini ma è consigliata la fruizione dagli 11 anni in su.

La scatola sarà acquistabile presso la cassa del Teatro Cristallo a partire dal 1 dicembre fino a gennaio 2022. La performance in scatola ha un costo di – 15 euro intero – 10 € con Cristallo Card – 6 € under 26 (con Cristallo Card Young). Il ritiro dello spettacolo nella box è presso la biglietteria del Teatro Cristallo in due momenti: dal 1 dicembre 2021 al 23 dicembre 2021 e, successivamente, dal 17 al 31 gennaio 2020. La cassa del Teatro Cristallo è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12. La scatola poi dovrà essere riconsegnata presso la biglietteria del Teatro Cristallo, sempre negli orari di apertura: dal 7 al 10 gennaio 2022 o dal 1 al 9 febbraio 2022.

Per avere ulteriori informazioni o per prenotare e riservare la propria scatola si può scrivere a insiemezusammen@teatrocristallo.it oppure telefonicamente al numero 0471/067822, esclusivamente negli orari di apertura del botteghino del Cristallo.

La scatola chiaramente può essere anche un ottimo regalo di Natale! Si specifica che per il confezionamento di tutte le scatole sono state rispettate tutte le norme Anti-Covid e le scatole verranno igienizzate dopo ogni replica.

