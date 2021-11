Sbalzi d’umore, prova costume, diete… Pregi e i difetti del mondo femminile, filtrati attraverso l’energia, la comicità e l’autoironia di Tess Masazza. Dopo una serie di rinvii a causa della pandemia, l’attrice, comedian e YouTuber approda venerdì 12 novembre al Tuscany Hall (inizio ore 21) e porta con sé “Insopportabilmente donna”, spettacolo teatrale con cui ha inanellato una lunga serie di sold-out. Sbalzi d’umore, prova costume, diete… Pregi e i difetti del mondo femminile, filtrati attraverso l’energia, la comicità e l’autoironia di. Dopo una serie di rinvii a causa della pandemia, l’attrice, comedian e YouTuber approdae porta con sé “Insopportabilmente donna”, spettacolo teatrale con cui ha inanellato una lunga serie di sold-out.



Nata a Los Angeles nel 1987 e cresciuta tra Francia e Tunisia, Tess Masazza vive ora a Milano, attuale cornice della sua elegante ironia. Capace di generare con la sola webserie “Insopportabilmente donna” oltre 500 milioni di views, Tess ha conquistato spazi anche fuori dal web, prima su Sky, poi su Radio DeeJay, e infine in RAI.

Nel 2017 è arrivata anche la prima esperienza cinematografica, con “Poveri ma Ricchissimi”, prodotto da Wild Side. Nel 2019 le bastano pochi minuti per mandare sold out le tre anteprime milanesi della sua prima commedia teatrale, di cui è anche autrice, e che, dal 2021, la vede nuovamente protagonista nei principali teatri italiani.



Attenzione, si recupera lo spettacolo previsto in origine il 5 marzo 2020, poi rinviato al 19 novembre, e ancora al 30 aprile scorso per l’emergenza sanitaria. Restano validi i biglietti acquistati per tutte le suddette date.

Tuscany Hall – via Fabrizio De André / Lungarno Aldo Moro – Firenze

Info tel. 055.667566 – 055.6504112 – www.bitconcerti.it

1° settore 34,50 euro

2° settore 25,30 euro