IUC, Roberto Gatto Ensemble per Nino! Omaggio a Nino Manfredi

Martedì 30 novembre ore 20.30 in Aula Magna della Sapienza di Roma, l'omaggio a Nino Manfredi in occasione del centenario della nascita dell'attore. Musiche di Trovajoli, Umiliani, Carpi

Musica per il cinema all’Istituzione Universitaria dei Concerti il 30 novembre, ma in chiave jazz, con un originale Omaggio a Nino Manfredi nel centenario della nascita. Il batterista Roberto Gatto e il suo Ensemble rivisiteranno a loro modo brani tratti dalle colonne sonore dei film più famosi del grande attore ormai entrati nella storia del nostro costume (Audace colpo dei soliti ignoti, Nell’anno del Signore, C’eravamo tanto amati, il Pinocchio televisivo e molti altri), scritti da compositori emblematici del genere come Piero Umiliani, Fiorenzo Carpi e Armando Trovajoli.

Nel 2014, nel decennale della scomparsa di Nino Manfredi, la famiglia Manfredi promosse diverse iniziative per celebrare la memoria di Nino Manfredi. Una di queste fu il concerto Nino! Omaggio a Nino Manfredi del Roberto Gatto Ensemble presso l’Auditorium della Conciliazione a cui seguì la registrazione live presso la Casa del Jazz di un disco edito da La Repubblica/L’Espresso per la collana Jazz Italiano Live 2016 dal titolo Nino!.

Nel centenario della nascita del grande attore romano, Roberto Gatto ci parla della genesi di questo nuovo progetto: “È stato molto emozionante lavorare sulle musiche di alcuni tra i film più belli e rappresentativi di Nino Manfredi, uno dei più grandi attori del nostro cinema. Un’occasione per rendere un omaggio musicale a lui e a tutti i compositori che hanno scritto partiture entrate ormai nella storia del nostro costume. Ho voluto, in quest’occasione, assemblare un organico agile ed estremamente versatile, con sonorità vicine al jazz ma anche alla musica popolare. Un viaggio attraverso mondi musicali a volte lontani tra di loro, ma tutti connotati da melodie forti e dalla grande personalità.”

Roberto Gatto, sicuramente il più rinomato batterista Italiano all’estero, vanta importanti partnership con grandi musicisti, anche in ambito non jazzistico. Oltre che per una ricerca timbrica raffinata ed a una tecnica esecutiva perfetta, i gruppi a suo nome sono caratterizzati dal calore tipico della cultura Mediterranea.

Ha registrato moltissimi album e nel corso degli anni ha anche composto musica per il cinema, in particolare, insieme a Maurizio Giammarco la colonna sonora di “Nudo di donna” per la regia di Nino Manfredi, e, in collaborazione con Battista Lena, le colonne sonore di “Mignon e Partita”, che ha ottenuto cinque David di Donatello, “Verso Sera” e “Il grande cocomero”, tutti diretti da Francesca Archibugi.

Martedì 30 novembre ore 20.30

Nino! Omaggio a Nino Manfredi

Nel centenario della nascita del grande attore romano

Roberto Gatto Ensemble

Roberto Gatto batteria

Luca Bulgarelli contrabbasso

Silvia Manco piano e voce

Francesco Lento tromba

Luciano Biondini fisarmonica

Luca Velotti clarinetto e sassofoni

Ugo Calise – Fiorenzo Fiorentini

M’è nata all’improvviso ’na canzone

Piero Umiliani

Relaxin’ with Chet, da Audace colpo dei soliti ignoti

Armando Trovajoli

Angola Adeus, da Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

C’eravamo tanto amati

Fiorenzo Carpi

Geppetto – Pinocchio Birichinata, da Le avventure di Pinocchio

Armando Trovajoli

Fuga all’aeroporto, da Operazione San Gennaro

È l’omo mio, da Rugantino

Pino Calvi

Crimen

Armando Trovajoli

Piazza del Popolo – Tema di Giuditta, da Nell’anno del Signore

Guido e Maurizio De Angelis

Viva Sant’Eusebio, da Per grazia ricevuta

Armando Trovajoli

Roma nun fa’ la stupida stasera, da Rugantino

Roberto Gatto

Su Lungotevere

