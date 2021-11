IUC, The Tallis Scholars per Josquin 500

Sabato 27 novembre ore 17.30 Josquin 500 in occasione del quinto centenario della morte di Josquin Desprez, in Aula Magna della Sapienza, Roma

The Tallis Scholars

Peter Phillips direttore

Josquin Missa Hercules Dux Ferrarie (Kyrie, Gloria)

Veni Sancte Spiritus

Palestrina Surge amica mea

Ecce tu pulchra es

Josquin Missa Hercules Dux Ferrarie (Credo)

****

Josquin Missa Hercules Dux Ferrarie (Sanctus, Benedictus)

Stabat Mater

Byrd Laetentur caeli

Vigilate

Ave verum

Josquin Missa Hercules Dux Ferrarie (Agnus Dei)

Il 27 novembre l’Istituzione Universitaria dei Concerti presenta l’ultimo, per questa stagione, degli appuntamenti di un nuovo percorso tematico incentrato sulla vocalità che segna l’atteso ritorno dei The Tallis Scholars, il complesso vocale di musica polifonica più celebre al mondo, con il progetto Josquin 500. Pensato espressamente in occasione del quinto centenario della morte del compositore franco-fiammingo Josquin Desprez, il programma comprende, fra l’altro, una delle sue partiture più importanti: la Missa Hercules Dux Ferrariae.

Peter Phillips fondatore dei Tallis Scholars nel 1973, con cui è apparso in oltre 2000 concerti ed inciso più di 50 dischi, che ha dedicato tutta la sua vita alla ricerca ed esecuzione della polifonia rinascimentale, portandola ad essere accettata per la prima volta come parte del repertorio classico comune, a seguito di un percorso di concerti, registrazioni, premi di riviste, pubblicazione di edizioni musicali e articoli, ci parla della celebrazione di questo anniversario: La determinazione dei Tallis Scholars a celebrare Josquin des Prez, morto 500 anni fa il mese scorso, ci ha portato a concentrarci sulle sue 18 messe, che abbiamo registrato integralmente. L’ultima di queste registrazioni, e il nostro programma di questa sera, include l’iconica “Missa Hercules dux Ferrariae”, la cui fama si basa sul modo in cui Josquin si riferiva al suo patrono praticamente in ogni battuta della sua composizione. Questo è stato fatto prendendo le otto sillabe del nome di Ercole e mettendo le stesse otto note, più e più volte. Il risultato è completamente ipnotizzante. Ma per dissuadere tutti dal cadere in trance, abbiamo diviso i movimenti della messa con una varietà di altri brani, composti esattamente per le stesse voci della messa – SATTB. Il Veni sancte spiritus e lo Stabat mater di Josquin, insieme ad alcune tessiture molto diverse di Palestrina e Byrd, sono stati concepiti per mettere insieme una serata affascinante di grande polifonia, spaziando su un secolo di tempo.

The Tallis Scholars continuano ad essere, da mezzo secolo, il complesso vocale di musica polifonica più celebre al mondo grazie all’attento lavoro sull’intonazione e sulla fusione timbrica delle voci con cui Peter Phillips ha cercato di creare una purezza e una chiarezza di suono assolute, presto divenuta la cifra stilistica che caratterizza il gruppo vocale. Tengono circa 70 concerti l’anno nelle maggiori sale, chiese, festival e teatri d’Europa, Stati Uniti, in Australia e Giappone.

Nell’Aprile del 1994 The Tallis Scholars hanno cantato per inaugurare i restaurati affreschi di Michelangelo nella Cappella Sistina e pochi mesi prima hanno celebrato il IV centenario della morte di Palestrina con un concerto nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, ove Palestrina era stato maestro di cappella.

Nel 1998 hanno festeggiato il loro 25ennale con un concerto speciale a Londra alla National Gallery, eseguendo la prima assoluta di un lavoro composto per loro da John Tavener e narrato da Sting, e successivamente, nel 2000 a New York, con Paul McCartney.

The Tallis Scholars incidono esclusivamente per Gimell Records (fondata appositamente da Peter Phillips e Steve Smith nel 1981) e molte delle loro incisioni hanno ricevuto prestigiosi premi, tra i quali “Record of the Year” della rivista Gramophone (la prima volta che il premio è stato attribuito ad un complesso di musica antica) e due “Diapason d’or de l’année”. Stanno completando l’incisione in 9 album di tutte le messe composte da Josquin entro il 2021.

Tra gli ultimi concerti in Italia, quelli tenuti in luoghi magnifici come il Duomo di Firenze, il Duomo di Siena, la Basilica di San Francesco di Assisi, San Vitale e Sant’Apollinare di Ravenna e la Basilica di San Marco a Venezia.

La pandemia ha colpito duramente i Tallis Scholars in un anno assolutamente speciale e, forse, irripetibile: il cinquecentesimo anniversario della morte di Josquin Desprez… al quale Peter Phillips ed i suoi cantanti hanno dedicato decenni di studio.

Sono comunque riusciti a concludere l’incisione completa di tutte le Messe, che sta riscuotendo i massimi riconoscimenti internazionali. Peter Phillips ed i Tallis Scholars sono felicissimi di tornare in Italia, dove amano particolarmente esibirsi e ci tengono molto a ringraziare in maniera particolare il pubblico e gli organizzatori italiani per l’affetto e la amicizia dimostrata in questi difficili mesi .

Martedì 30 novembre ore 20.30

Nino! Omaggio a Nino Manfredi

Nel centenario della nascita del grande attore romano

Roberto Gatto Ensemble

Roberto Gatto batteria

Luca Bulgarelli contrabbasso

Silvia Manco piano e voce

Francesco Lento tromba

Luciano Biondini fisarmonica

Luca Velotti clarinetto e sassofoni

Ugo Calise – Fiorenzo Fiorentini

M’è nata all’improvviso ’na canzone

Piero Umiliani

Relaxin’ with Chet, da Audace colpo dei soliti ignoti

Armando Trovajoli

Angola Adeus, da Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Africa?

C’eravamo tanto amati

Fiorenzo Carpi

Geppetto – Pinocchio Birichinata, da Le avventure di Pinocchio

Armando Trovajoli

Fuga all’aeroporto, da Operazione San Gennaro

È l’omo mio, da Rugantino

Pino Calvi

Crimen

Armando Trovajoli

Piazza del Popolo – Tema di Giuditta, da Nell’anno del Signore

Guido e Maurizio De Angelis

Viva Sant’Eusebio, da Per grazia ricevuta

Armando Trovajoli

Roma nun fa’ la stupida stasera, da Rugantino

Roberto Gatto

Su Lungotevere

Sabato 4 dicembre ore 17.30

Valentina Lisitsa pianoforte

Il mio debutto a Roma

Rachmaninov Variazioni su un tema di Corelli op. 42

Sonata n. 2 in si bemolle minore op. 36 (Prima versione, 1913)

Chopin Scherzo n. 1 in si minore op. 20

Scherzo n. 2 in si bemolle minore

Scherzo n. 3 in do diesis minore op. 39

Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54

Polonaise-Fantasie in la bemolle maggiore op. 61

Martedì 14 dicembre ore 20.30

Saint-Saëns and Friends

In occasione del centenario della morte di Camille Saint-Saëns

Steven Isserlis violoncello

Connie Shih pianoforte

Liszt Romance oubliée

Fauré Romance in la maggiore op. 69

Saint-Saëns Romance op. 36

Sonata n. 1 in do minore op. 32

Hollman/Bizet Carmen Fantaisie

Willaume La noce bretonne per violoncello solo

Holmes/Isserlis Noel d’Irlande

Hahn Due Improvvisazioni su arie irlandesi

Saint-Saëns Sonata n. 2 in fa maggiore op. 123

Sabato 18 dicembre ore 17.30

Premio Tchaikovsky 2019

Zlatomir Fung violoncello*

Richard Fu pianoforte

*Il mio debutto a Roma

David Popper Fantasy on Little Russian Songs op. 43

Schubert Sonata in la minore “Arpeggione” D 821

Salonen Knock, breathe, shine per violoncello solo (2010)*

Šostakovič Sonata in re minore op. 40 (1934)

*prima esecuzione a Roma

BIGLIETTI:

I-II settore € 18 – III settore/Galleria € 13 – Under 30 € 7

I prezzi si riferiscono a tutti i concerti tranne quelli del 30 settembre, 1° e 2 ottobre che hanno i seguenti prezzi: I-II settore € 25 – III settore € 18 – Galleria € 15 – Under 30 € 7

I biglietti per i concerti potranno essere acquistati telefonicamente alla IUC al n. 06 3610051-2 (carta di credito o bonifico), online sui siti www.concertiiuc.it e www.vivaticket.com

Per accedere ai concerti è necessario esibire il Green pass.

In sala saranno osservate tutte le norme previste dai DPCM anti covid-19 vigenti al momento del concerto. I biglietti degli spettatori sprovvisti di Green pass non sono rimborsabili.

Per informazioni

Tel. 06.3610051-52

www.concertiiuc.it

botteghino@istituzioneuniversitariadeiconcerti.it

