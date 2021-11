Manuel Buda: chitarra, voci, narrazioni, direzione musicale

Daniele Davide Parziani, Eloisa Manera: violini, voci

Angelo Baselli, Rouben Vitali: clarinetti, voci

Massimo Marcer: tromba, voci

Fruszina Laszlo: sax soprano, voci

Luca Rampinini: sax tenore, voci

Enrico Allorto: tuba, voci

Fabio Marconi: bombardino, voci

Davide Bonetti, Luca Pedeferri: fisarmoniche, voci

Davide Tedesco: contrabbasso, voci

Ashti Abdo: percussioni, Saz, voci

Lucio Sagone: batteria, voci

Miriam Velotti, Christian Turcutto: performers

Un concerto di musica Klezmer, in cui spiritualità e gioia, allegria e malinconia, senso di incertezza e salvifica ironia si condensano in un repertorio creato da uomini e donne la cui vita è stata per secoli sospesa fra cielo e terra, fra l’eternità del Libro e il radicamento nel quotidiano, fra le certezze della fede e l’incertezza di una vita sempre in bilico. Ed è questo il motivo per cui alcune musiche ebraiche toccano in profondità ogni tipo di pubblico, anche quando sono apparentemente leggere. Ci raccontano una condizione umana che è di tutti noi: se siamo precari come violinisti sul tetto, l’unica via è volare con le note.

KlezParade Orchestra è un’esperienza musicale nata nel 2020, riunendo tanti musicisti che alla musica ebraica hanno dedicato passione e ricerca; ed è uno spazio di improvvisazione collettiva grazie alla grande esperienza dei suoi componenti e alla gioia che anima l’ensemble.

PREZZI

15€ + prev.

Info e biglietteria

Biglietteria

via Pier Lombardo 14

02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

http://www.teatrofrancoparenti.it