Mercoledì 10 novembre, ore 21, al Cinema Sociale di Valenza è in programma La ragazza di Stillwater, di Tom McCarthy con Abigail Breslin e Matt Damon.

Bill Baker, operaio petrolifero dell’Oklahoma, arriva a Marsiglia per stare vicino alla figlia Allison, da cinque anni in carcere dopo la condanna per un omicidio che dice di non aver commesso. Nel tentativo di dimostrare l’innocenza della figlia, Bill, frenato dalle incomprensioni linguistiche e culturali, s’imbatte nell’attrice Virginie, dalla quale si fa aiutare per traduzioni e ricerche. Poco alla volta l’uomo ritrova il rapporto con Allison, alla quale fa spesso visita in carcere, e avvia una relazione con Virginie e la figlia Maya, nella quale vede l’occasione per redimersi dalle sue mancanze di padre. L’ossessione per il destino della figlia, però, rischia di mettere a repentaglio la sua nuova vita.L’appuntamento successivo è mercoledì 17 novembre con il film di Woody Allen Rifkin’s Festival.

Tutte le proiezioni hanno inizio alle ore 21.00, la biglietteria apre alle ore 20.30

ingresso 6€, possibilità di acquistare la CineCard (5 ingressi a 25€)

è consigliata la prenotazione: biglietteria@valenzateatro.it – 324.0838829 (mar/ven h16-19)