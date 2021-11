“La scuola italiana? In crisi profonda”

Domani sera, martedì 23 novembre, alle ore 21 sarà proiettato “L’acqua la insegna la sete – Storia di classe” di Valerio Jalongo (Italia/Svizzera 2020, 76′) alla presenza della sceneggiatrice Linda Ferri, sceneggiatrice di alcuni film di Nanni Moretti tra cui “La stanza del figlio”.

Il film parte nel 2004 quando Gianclaudio Lopez era insegnante presso l’Istituto Roberto Rossellini di Roma. Quell’anno la sua classe aveva aderito a un progetto che consisteva nella creazione di un video-diario degli studenti, coadiuvati dal regista Valerio Jalongo. Quindici anni dopo Jalongo è tornato a trovare il professor Lopez e alcuni suoi ex alunni. Ne esce fuori il ritratto di un sistema scolastico in crisi, profondamente smarrito. E di un Paese al collasso che non ha mantenuto le promesse fatte ai giovani, costringendoli a lavori non consoni ai propri studi e meriti.

“Ma non c’è solo disappunto in questa storia di classe (intesa in tutti i sensi: scolastica, anagrafica, economica e sociale) – ha scritto Paola Casella su Mymovies – C’è anche la scelta di molti degli ex alunni di relazionarsi non con un sistema Paese collassato e con quella che Corinna definisce la cattiveria degli esseri umani adulti, ma con i bambini, gli animali, gli anziani, gli alberi – tutto ciò che, come loro, resta a margine e cui la quotidiana corsa all’accaparramento non lascia spazio. Ognuno di loro in qualche modo trova una sua dimensione, un suo “gancio in mezzo al cielo”, lontano da una preparazione scolastica spesso non portata a termine ma vicino alle proprie sensibilità individuali”.