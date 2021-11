In anteprima al Teatro Era di Pontedera il 21 novembre e in prima nazionale al Teatro della Pergola dal 23 al 28 novembre debutta La seconda sorpresa dell'amore di Pierre de Marivaux

L’evento protagonista della poetica di Pierre de Marivaux è il percorso delle emozioni e dei sentimenti che nascono, si muovono, crescono, si ribellano alla saggezza e al controllo del buon senso, erompendo alla fine in un palingenetico fuoco di rinnovamento. Amour è la parola che ricorre più frequentemente nei titoli delle sue opere teatrali. E tutto questo nell’epoca della Ragione trionfante, suscitando la diffidenza del partito dei philosophes e sempre coerentemente schierato al fianco dei moderni contro gli antichi, in quella disputa colta che divise la Francia intellettuale alla ricerca di un rinnovamento delle forme letterarie e drammaturgiche.

Anche ne La seconda sorpresa dell’amore, tradotto e diretto da Beppe Navello, in anteprima al Teatro Era di Pontedera il 21 novembre, ore 17, e in prima nazionale al Teatro della Pergola dal 23 al 28 novembre (martedì – sabato, ore 20.45; giovedì, ore 18.45; domenica 15.45), i sei personaggi si confrontano in modo serrato e teso su questi temi: come quasi sempre in Marivaux, tutto è chiaro, tutto è compiuto fin dalla prima scena, dal primo incontro. Ma tutto resta da capire e soprattutto da dire; e tocca agli attori il compito di coinvolgere gli spettatori in questa appassionante ricerca, chiamandoli a condividere il loro tormento euristico.

La drammaturgia marivaudiana si è sviluppata tra la Comédie-Française e il Théâtre des Italiens e il testo in oggetto era stato proposto a les Italiens e poi, dopo il rifiuto di questi, presentato ai francesi. Un critico molto importante (Macchia) dice addirittura che la differenza tra La sorpresa dell’amore e La seconda sorpresa dell’amore è la stessa che appare nei due quadri di Watteau. Insomma, sarebbero l’immagine giusta per il nostro spettacolo, magari con le didascalie sotto che, citando il titolo, richiamano la pendolarità del teatro di Marivaux.

C’è bisogno di molta complicità emotiva tra la platea e il palcoscenico perché questa commedia abbia successo. Forse, essendo una delle poche scritte per la Comédie-Française, mi piace pensare da italiano che questo sia il motivo del suo tiepido esito al debutto (31 dicembre 1727).

Forse les Italiens, con la spontaneità del loro gestire, con la semplicità del dire opposto all’enfasi tragica, con l’esibire i volti senza maschera per valorizzare le espressioni e i soprassalti mimici, con la loro capacità di prendersi in giro, avrebbero saputo far meglio? Speriamo che, dopo quasi trecento anni, sia questa l’occasione per dimostrarlo.

Beppe Navello

Interpretazioni, reinterpretazioni e nuove scoperte: una storia da riscrivere

23 – 24 novembre Teatro della Pergola / 25 novembre Villa La Stella

Grazie al fondamentale contributo del Ministero della Cultura, nel cinquantesimo anniversario della regia di Patrice Chéreau de La finta serva al Festival dei Due mondi di Spoleto 1971, l’Associazione Teatro Europeo di Torino in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana realizza a cura di Beppe Navello Le ragioni del cuore, un progetto che viene presentato dal 23 novembre a Firenze al Teatro della Pergola e che intende sviluppare nel nostro Paese la conoscenza di Marivaux, un classico della drammaturgia francese del XVIII secolo ancora poco familiare al pubblico italiano.

La giornata è articolata nella presentazione alle 18 del libro Marivaux Teatro, Cue Press editore, primo volume degli Omnia tradotti in italiano, e nella prima nazionale, alle 20.45, dello spettacolo La seconda sorpresa dell’amore per la regia di Beppe Navello.

Il giorno successivo, 24 novembre alle ore 9, prende avvio il convegno internazionale Marivaux et les scènes européennes. Il 24 al Teatro della Pergola e il 25 novembre a Villa La Stella di Firenze.

