La micro-rassegna dedicata a “I Teatri del Sacro” (presentata ufficialmente l’11 novembre 2021) al Teatro Oscar di Milano apre con L’Acquasantissima di URA Teatro, spettacolo vincitore della rassegna “I Teatri del Sacro”.

Questo spettacolo esamina il fenomeno de la ‘Ndrangheta attraverso lo sguardo spietato e lucido di un mafioso stesso, l’intento non è però quello di condannare ma di porre domande al fine di aprire spunti di riflessione su questa piaga che tutt’ora colpisce il nostro paese e non solo.

Mercoledì 17 novembre 2021 – ore 20.30

TEATRO OSCAR – Via Lattanzio 58/a, Milano

URA Teatro

L’ACQUASANTISSIMA

Testo di Fabrizio Pugliese e Francesco Aiello

Diretto e interpretato da Fabrizio Pugliese

Musica Remo Da Vico

Collaborazione alla regia Francesco Aiello

Si ringrazia Specchi Sonori (Nidi Teatrali) di Osimo / Scena Verticale (Primavera dei Teatri) di Castrovillari

SPETTACOLO VINCITORE I TEATRI DEL SACRO 2019

Che cosa determina la non contraddizione tra la cultura mafiosa e quella cattolica? Com’è possibile all’interno della stessa Chiesa la presenza di un Dio dei carnefici e un Dio delle vittime? La mafia può contare su miti potenti, riti, norme e simboli di forte presa, senza i quali sarebbe come un popolo senza religione. Grazie a questo i mafiosi hanno costruito un’immagine di sé da ‘uomini d’onore’, paladini dell’ordine che fanno giustizia, ma nella loro lunga storia non hanno mai difeso i deboli contro i forti o i poveri contro i ricchi: la mafia è un fenomeno di classi dirigenti, di potere.

In scena è un mafioso stesso a parlare: le storie e fatti sono filtrati attraverso il suo sguardo con l’intento non di condannare, (troppo facile e troppo spesso acquiescente) ma porre domande, spunti di riflessione ragionare e ripensare quella giusta e ‘complessa’ etica religiosa e sociale dove intenzione e responsabilità hanno pari forza e valore. Il testo dello spettacolo nasce da un lunghissimo lavoro di ricerca sulla ‘ndrangheta per sondarne la natura arcaica, la capacità silenziosa di ramificare le proprie azioni criminali, di creare quei legami che ne fanno una delle mafie più rispettate e “sicure” (la ‘ndrangheta ha un numero assolutamente esiguo di pentiti), e per quella commistione di rituali e regole di comportamento interne estremamente complesse, quasi fosse una società parallela a quella ufficiale. Proprio questa sua arcaicità ha generato un personaggio archetipico, con la caratura di un protagonista shakespeariano che ci consegna uno sguardo spietato e lucido sul presente.

LA CASA DELLO SPETTATORE

La rassegna “I Teatri del Sacro 2021” collabora con La Casa dello Spettatore, associazione che cura da anni la formazione del pubblico attraverso dei percorsi di visione creati intorno ai temi degli spettacoli.

In occasione della settima edizione de “I Teatri Del Sacro”, chi vorrà, potrà gratuitamente seguire i laboratori dedicati allo spettatore iscrivendosi alla mail info@casadellospettatore.it.

Gli incontri di approfondimento si terranno ogni sera di spettacolo, alle ore 19.00, al Teatro Oscar.

Ai partecipanti verrà riconosciuto l’accredito per l’acquisto del biglietto speciale a 10 €.

