Le muse del Jazz, libro illustrato con playlist

«Il jazz è fatto di storie umane, non solo di musica. Storie che qui portano il nome di una donna».

Audrey, Cousin Mary, Sophisticated Lady, Laurie, Liza, Satin Doll, Stella by Starlight, Waltz for Debby… Sentiamo risuonare le note di queste canzoni leggendarie solo a leggerne il titolo. Ebbene, ciascuno di essi custodisce un volto di donna e la sua storia. In Le muse del jazz (Edizioni Cuci), Vanni Masala ne riscopre i tratti, le vicende e il legame con la musica, intrecciando il suo racconto con le illustrazioni di Marilena Pasini. Prefazione di Ornella Vanoni.

Pagina dopo pagina scorre una galleria tutta al femminile di mogli e amanti, principesse e assassine, eroine e spettri, schiave e giornaliste, scrittrici e ballerine, musiciste e uomini che amavano vestirsi da donna. Profili tracciati con il gusto della ricerca e la leggerezza dell’aneddoto, sintesi di grandi epopee o piccole vicende umane.

Un omaggio al “femminile sconosciuto” del jazz ma non solo, poiché molte delle composizioni ispirate da queste muse hanno travalicato i confini del genere per influenzare anche il rock e la musica popolare, da George Gershwin a Demetrio Stratos.

Testi e immagini offrono così lo spunto per un autentico viaggio musicale, anche attraverso le incisioni segnalate dall’autore e le proposte della playlist online disponibile tramite QR Code.

INFO: https://www.edizionicurci.it/printed-music/scheda.asp?id=25988

Giornalista professionista, Vanni Masala vive e lavora a Bologna. Dal 1985 ha lavorato e collaborato per quotidiani e settimanali tra cui l’Unità, il Corriere della Sera, il Messaggero, ha diretto siti web e realizzato trasmissioni televisive, documentari e numerose pubblicazioni giornalistiche. E’ tra i responsabili dell’Agenzia di Informazione della Regione Emilia-Romagna. Per passione e lavoro da oltre trent’anni scrive di jazz, anche come inviato e critico musicale. E’ nel gruppo direttivo del Bologna Jazz Festival.

Marilena Pasini, illustratrice, vive e lavora a Roma. Dopo la maturità artistica ha frequentato l’Accademia di Belle Arti. Ha lavorato come disegnatrice di tessuti e come decoratrice di ceramiche artistiche. Inizia a pubblicare come illustratrice per bambini nel 1992. Da allora ha pubblicato con Feltrinelli, Giunti Editore, Giunti-Lisciani, Mondadori, Allemandi & C, Nuove Edizioni Romane. Come autrice per bambini ha pubblicato con Editori Riuniti, Vallecchi Editore, Sinnos, L’Acerba. Per adulti ha collaborato con Avverbi Editore, Nutrimenti, Oblique Studio & IFIX.

Degli stessi autori è disponibile: Io sono Michel Petrucciani, graphic novel che racconta la straordinaria parabola umana e artistica del grande pianista e compositore francese, nato a Orange nel 1962 e morto a New York nel 1999 a soli 37 anni di età. Con i contributi di Alexander Petrucciani e Paolo Fresu.