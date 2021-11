Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, Le ragazze di San Frediano sono una sorta dii favola moderna, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine, S. Croce, Cestello, Ponte alla Carraia, via della Vigna, porta S. Frediano, via Pisana, borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, piazza Piattellina, via Maggio…Un affresco cinematografico di un quartiere di una città che diventa il vero protagonista del racconto.

Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

L’idea dello spettacolo nasce proprio nel periodo della chiusura dei teatri, momento in cui le tre hanno ideato una vera e propria tournée di fronte ai teatri chiusi che ha subito suscitato l’interesse del pubblico.

“Era febbraio quando davanti al Teatro Puccini in una mattinata piovosa e fredda siamo partite con la lettura de “Le ragazze di San Frediano”. Eravamo in zona gialla e avevano riaperto i centri commerciali ma i teatri restavano chiusi. Quell’esperienza nata spontaneamente per segnalare quanto la cultura fosse importante per il nutrimento dell’anima, del cuore e della mente la riproponiamo di nuovo per non dimenticare, per tenere i riflettori sempre accesi sulla necessità e l’importanza di ogni espressione artistica.”

Il Progetto Le Ragazze di San Frediano lo scorso 30 ottobre 2021 ha ricevuto il Premio Villa Vogel per la Cultura 2021.

Anna Meacci – Daniela Morozzi – Chiara Riondino

dal romanzo di Vasco Pratolini

scenografie Matteo Marsan e Davide Lettieri

disegno luci Matteo Marsan

service audio e luci C4

una produzione Catalyst | Lo Stanzone delle Apparizioni

Biglietti disponibili solo per la replica di giovedì 9 dicembre

posto unico numerato € 15,00

(esclusi diritti di prevendita)

Gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme Anti-Covid 2019

La biglietteria è aperta ogni giovedì, venerdì e sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Biglietti in vendita nel circuito regionale Box Office/Ticketone

Acquisto on line su www.teatropuccini.it

Teatro Puccini

Via delle Cascine 41

50144 Firenze

www.teatropuccini.it – info@teatropuccini.it – www.facebook.com/teatro.puccini