L’opera in chiesa: l’organista Gabriele Catalucci in concerto nell’ambito dei Mercoledì Musicali

Nuovo appuntamento nell’ambito dei “Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” dedicati alla musica per tastiera e ai suoi virtuosi. “L’opera in chiesa” è il titolo del concerto che Gabriele Catalucci proporrà mercoledì 24 novembre (ore 21) al maestoso organo Tamburini dell’Auditorium della Fondazione CR Firenze, in via Folco Portinari. In programma musiche di Rossini, Mercadante, Provesi, Sarti.

Gabriele Catalucci si è diplomato al Conservatorio Morlacchi” di Perugia in Organo e Composizione Organistica con Wijnand van de Pol, in Clavicembalo con Annaberta Conti e Maria Teresa Garatti. Ha studiato inoltre direzione d’orchestra ed ha partecipato a corsi di perfezionamento: per l’organo con Luigi Ferdinando Tagliavini e per il clavicembalo con Kenneth Gilbert. Da anni suona e dirige da anni in Italia e all’estero, ha all’attivo oltre 30 uscite discografiche.

Biglietto 5 euro (consigliata la prenotazione via mail a giovanni.lanzetta1993@gmail.com). Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Si accede con Green Pass.

Nato dalle decennali esperienze dei “Mercoledì Musicali della Fondazione CR Firenze” e di Toscana Classica, il festival “I Mercoledì musicali dell’organo e dintorni” è sostenuto da Fondazione CR Firenze con il contributo di Intesa Sanpaolo e di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.

Info concerto

www.orchestrafiorentina.it – info@orcafi.it Ingresso al concerto

Biglietto 5 euro, ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si consiglia di prenotare via mail a giovanni.lanzetta1993@gmail.com

Prevendite

Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it

Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)

Progetto sostenuto da

Fondazione CR Firenze

Con il contributo di

Intesa Sanpaolo

Ministero della Cultura

Regione Toscana

Città Metropolitana di Firenze

Comune di Firenze