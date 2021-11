L’osceno libro della notte  di Luciano Aprile

Genere: Narrativa

Collana: Bohèmien

Pagine: 392

Prezzo: € 20,00

Codice Ean: 9791254510285

Data di uscita: 29/11/2021

«Era frastornato: il labirinto letterario costruito

dal professore era diabolico, assurdo. Come poteva

sapere che le sue carte avrebbero trovato uno

scopritore, un archeologo, un archivista del caos?»

Luca Carda, ex ricercatore universitario e filosofo disilluso, è appena arrivato in un paesino del sud e nella scuola media in cui si è rassegnato a proseguire la sua carriera. È lì che conosce Mila, giovane e bellissima collega che lo coinvolge in un progetto insolito: ordinare e catalogare i libri dell’immensa biblioteca di Borromeo, defunto insegnante con la nomea di portare sfortuna, erudito quanto sinistro. Ma quello che sembrava un semplice lavoro d’archivio si rivela presto una sorta di caccia al tesoro: seguendo le tracce lasciate tra gli scaffali, un’intricata rete di citazioni e scritti autobiografici, Luca svela pian piano una figura ben diversa da quella del misantropo che tutti conoscevano e comincia a notare inquietanti parallelismi tra la propria vita e quella del “professore pazzo”. Sullo sfondo, un’attrazione pericolosa, la lotta di un anticonformista contro la morale borghese, la solitudine dell’intellettuale che solo nei libri trova la propria redenzione ma anche la propria rovina.

BIOGRAFIA. Luciano Aprile è nato a Lecce e ha vissuto da piccolo nelle Marche e da adolescente in Sicilia, per poi far ritorno in Puglia, ad Acquaviva delle Fonti. Con Les Flâneurs Edizioni ha pubblicato il libro autobiografico Dove non arrivavano i treni arrivò la serie B.

LA CASA EDITRICE. Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

Contatti Autore:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005327388316

Link di vendita:

https://www.lesflaneursedizioni.it/product/losceno-libro-della-notte/